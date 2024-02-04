HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cami avlusunda dehşet! Namaz sonrası arkadaşını bıçaklayarak katletti

Cami avlusunda dehşet! Namaz sonrası arkadaşını bıçaklayarak katletti

04.02.2024 13:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Cami avlusunda arkadaşı İbrahim G. (35) tarafından bıçaklanan Feyzullah Demir (36), hayatını kaybetti. Polis, bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen İbrahim G.'yi gözaltına aldı.

Cami avlusunda dehşet! Namaz sonrası arkadaşını bıçaklayarak katletti

Pazarcılık yapan ve hafif derecede otizmli olan Feyzullah Demir, ilçede berberlik yapan arkadaşı İbrahim G. ile bugün sabah namazı için Çarşı Merkez Camisi'ne geldi. Namazın ardından iki arkadaş cami avlusunda tekrar buluştu. Bu sırada İbrahim G., yanındaki bıçakla arkadaşı Demir'e bilinmeyen nedenle saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demir, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olayın ardından bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen İbrahim G.'yi gözaltına aldı.
İbrahim G.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sunucu ve spiker Ahsenur'un videosu tepki çekti! Sunucu ve spiker Ahsenur'un videosu tepki çekti!
Şaşkına çevirdi! Arka koltukta taşıdıŞaşkına çevirdi! Arka koltukta taşıdı
Kırılmayan fay uyarısı korkuttu! '7'lik deprem potansiyeline sahip’Kırılmayan fay uyarısı korkuttu! '7'lik deprem potansiyeline sahip’
Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa cami
En Çok Okunan Haberler
Togg'a rakip geliyor: İkinci yerli otomobil gün sayıyor! 'Yerlilik' yarışı başladı

Togg'a rakip geliyor: İkinci yerli otomobil gün sayıyor! 'Yerlilik' yarışı başladı

Otoyollarda yeni uygulama: Bir dönem tarihe karışıyor! Türkiye çapında yayılıyor

Otoyollarda yeni uygulama: Bir dönem tarihe karışıyor! Türkiye çapında yayılıyor

Kırılmayan fay uyarısı korkuttu! '7'lik deprem potansiyeline sahip’

Kırılmayan fay uyarısı korkuttu! '7'lik deprem potansiyeline sahip’

Aşiret lideri Ertuş, 22 yılda 5 kez parti değiştirdi!

Aşiret lideri Ertuş, 22 yılda 5 kez parti değiştirdi!

Murat Kurum o kişiyi tekrar görünce şaşırdı! "O sen miydin?"

Murat Kurum o kişiyi tekrar görünce şaşırdı! "O sen miydin?"

Erkek arkadaşıyla kuyumcu soymaya çalışan kadın bakın kim çıktı

Erkek arkadaşıyla kuyumcu soymaya çalışan kadın bakın kim çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.