HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cami tuvaletinde korkunç olay! Böyle bulundu

Cami tuvaletinde korkunç olay! Böyle bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 21:15 | Son Güncelleme

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir belediye çalışanı cami tuvaletinde ölü bulundu.

Cami tuvaletinde korkunç olay! Böyle bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi 1217 Sokak’ta bulunan Osmankarakuyu Cami’nde meydana geldi. İddialara göre, caminin tuvaletine giren vatandaşlar bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Olay yerine gelen ekipler, isminin 33 yaşındaki Sinan Karaçam olduğu tespit edilen genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Korumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Bombalı eylem hazırlığındaydılar! Kritik operasyonBombalı eylem hazırlığındaydılar! Kritik operasyon
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Muratpaşa cami tuvaleti

En Çok Okunan Haberler

Kaymakamlık binasında intihar! Valilikten açıklama geldi

Kaymakamlık binasında intihar! Valilikten açıklama geldi

Kadir Şeker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kadir Şeker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Uzman çavuş telefonla tartıştı, sonrası korkunç!

Uzman çavuş telefonla tartıştı, sonrası korkunç!

Barış Manço'yla anısını anlatan konuğa tepki!

Barış Manço'yla anısını anlatan konuğa tepki!

Tokatçı filminin Emine'si yıllara meydan okuyor

Tokatçı filminin Emine'si yıllara meydan okuyor

Faciadan dönüldü! Elazığ'da 6 katlı bina kendiliğinden yıkıldı

Faciadan dönüldü! Elazığ'da 6 katlı bina kendiliğinden yıkıldı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üvey kızına istismardan yargılandı, tahliye olunca intihar etti

Üvey kızına istismardan yargılandı, tahliye olunca intihar etti

Dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 kamyon çıktı, ekipler ne yapacağını şaşırdı! 'Çöp ev'

2 kamyon çıktı, ekipler ne yapacağını şaşırdı! 'Çöp ev'

Şehir efsanesi 1600 yıllık tarihi yok etti

Şehir efsanesi 1600 yıllık tarihi yok etti

Bursa'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 kişi tutuklandı

Bombalı eylem hazırlığındaydılar! Kritik operasyon

Evlat nöbetinde bir aile daha evladına kavuştu

Bir aile daha evladına kavuştu

Beyoğlu Belediyesi’nden İmamoğlu’nun iddialarına kınama

İmamoğlu’nun iddialarına kınama! 'Gerçek dışı'

AFAD, depremzedeler için toplanan yardım miktarını açıkladı

AFAD açıkladı! Depremzedeler için toplanan yardım...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.