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  4. Camide alkol aldığını gösteren fotoğraf paylaşmıştı! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Camide alkol aldığını gösteren fotoğraf paylaşmıştı! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

17.09.2023 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada, camide alkol şişeli fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…" diye yazan S.Y.Ö. (19) geçtiğimiz gün Kartal'da yakalanmıştı. Tepki çeken fotoğrafı Ataşehir'deki bir camide çektiği de ortaya çıkan S.Y.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Camide alkol aldığını gösteren fotoğraf paylaşmıştı! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul'daki bir camide, taburenin üzerine koyduğu alkol şişeli fotoğrafı paylaşarak camide alkol kullandığını ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse.." diye yazan S.Y. Ö.(19) isimli sosyal medya kullanıcısı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Kartal'da yakalanmıştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

S.Y.Ö.'nün olayı, 13.09.2023 tarihi Çarşamba günü Ataşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Camii içerisinde gerçekleştirdiği tespit edildi.
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Güvenlik şube ekipleri tarafından sağlık muayenesi yapılmak üzere hastaneye götürülen Safa Yasin Ö., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Safa Yasin Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(DHA)

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