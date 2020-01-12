HABER
  4. Camide imamla müezzin arasında kavga! Soruşturma başlatıldı

Camide imamla müezzin arasında kavga! Soruşturma başlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2020 12:50 | Son Güncelleme

Çorum'da sabah namazı sonrası cami içerisinde kavga eden imam F.Y. (32) ile müezzin H.T. (50) hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, müezzin ve imanın görev yerlerinin değiştirildiği belirtildi.

Camide imamla müezzin arasında kavga! Soruşturma başlatıldı

Olay, 5 Ocak'ta Ulukavak Mahallesi’ndeki Kahraman Çavuş Ölçek Camii’nde meydana geldi. Sabah namazı kılındıktan sonra camideki imam odasında Kuran okuyan müezzin H.T. ile dışarı çıkarken odanın kapısını açık bıraktığını iddia ettiği imam F.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, imam ve müezzin tekme tokat birbirine girdi. Cemaatin araya girerek tarafları ayırdı. Kavgada kulak ve yüz kısmından yaralanan imam ve müezzin, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Karşılıklı darp raporu alan ikili, karakola da giderek birbirlerinden şikâyetçi oldu.

Müezzin H.T.'nin polis merkezindeki ifadesinde, "Olayın olduğu gün sabah namazını kılmak için camiye geldim. Ezan okunduktan sonda cami içerisindeki imam odasına geçtim, sonra Kuran okumaya başladım. İmam F.Y., bulunduğum odanın kapısını açıp dışarıya çıktı. Ben de kendisine odanın kapısını kapatmasını söyledim. İmam F.Y., bana doğru kışkırtıcı hareketlerde bulundu. Ben de kendisine bu hareketlerinin sıkıntı oluşturduğunu, yaptıklarının hiç hoş olmadığını söylediğimde, üzerime yürüdü ve beni darbetmeye başladı. Ben de kendimi korumaya çalıştım ve ona vurup vurmadığımı hatırlamıyorum. Sonra kavga bitti ve hastaneye giderek, darp raporu aldım. Şikâyetçiyim" dedi.

'BANA 'SENİ PARÇALARIM' DEDİ'

İmam F.Y., ise ifadesinde olay anını anlatarak, "Olay günü sabah namazını kıldırmak için görevli olduğum camiye gittim. Camide müezzin olarak görev yapan H.T., sabah namazının sünnetini kılıp Kuran okumak için caminin diğer bir bölümüne geçtiğim sırada, bana 'seni parçalarım' dedi. Ben de geri dönüp, 'beni neden parçalıyorsun' diye sordum. Sonra birden bana yumruk atıp, darbetmeye başladı. Ben de kendisini ittim ve yumruk attım. Sonra kavga sonlandı ve ben kendimi dışarıya attım, baktık ki, yüz kısmımdan kan geliyor. Hemen hastaneye gittim ve darp raporu altım. Ben bu kişiden şikâyetçiyim" ifadelerinde bulundu.

GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Olayla ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adli soruşturmanın yanı sıra İl Müftülüğü'nce de başlatılan idari soruşturma kapsamında, kavga eden imam ve müezzinin görev yerleri değiştirildi. Kentte farklı camilere görevlendirilen imam ve müezzinin yerine ise başka din görevlilerinin tayin edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
HDP önündeki eylemde 132'nci günHDP önündeki eylemde 132'nci gün
Akçakale Gümrük Kapısı tam kapasite ile çalışmaya başladıAkçakale Gümrük Kapısı tam kapasite ile çalışmaya başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İmam müezzin

En Çok Okunan Haberler

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Dünyanın konuştuğu karar sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Dünyanın konuştuğu karar sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

İşte en güzel dostluk sözleri

İşte en güzel dostluk sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Norik Höyük'teki kazılarda 4 bin 500 yıllık biberonlar bulundu

Ne olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Nesli tükenme tehlikesi altındaki karakulak Köyceğiz'de görüldü

Heyecanlandıran gelişme! Muğla'da görüntülendi

İzmir'de 9,5 kilogramlık ahtapota yoğun ilgi!

İzmir'de yakalandı! Fiyatı en az 500 lira

Sakarya'da jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına geçirdi

Yürek ısıtan anlar! Trafiği durdurup...

Ken Bebek Rodrigo Alves kadın oldu! İsmi artık Jessica Alves

Ken Bebek cinsiyet değiştirdi!

Ramazan başlangıcı ne zaman 2020? İşte Ramazan ayının başlayacağı tarih

Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.