Camide katliam yapan teröristten şok teklif!

Yeni Zelanda Stuff’ta yer alan habere göre, maksimum güvenlikli Auckland Hapishanesi’ndeki hücresinde mahkemeye çıkacağı günü bekleyen terörist Brenton Tarrant'ın, hapishanedeki haklarının verilmediği gerekçesiyle Ceza İnfaz Kurumuna (Department of Corrections) resmen başvuruda bulunduğu bildirildi.

Al Nur ve Linwood camilerine cuma namazı esnasında otomatik silahlarla saldırıda bulunan ve yaptığı katliamı sosyal medyadan canlı yayınlayan terörist teröristin Ceza İnfaz Kurumuna yaptığı başvuruda, televizyon izleme, telefonda konuşma ve ziyaretçi kabul etmesine izin verilmemesinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

"TERÖRİST OLAĞAN HAKLARA SAHİP DEĞİL"

Ceza İnfaz Kurumu ve hukukçular, Christchurch’teki iki camide aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bunduğu 50 masum insanı katleden, 50’sini de yaralayan teröristin, mevcut yasalara göre normal mahkumlara sağlanan haklara sahip olmadığını açıkladı.

Kurumdan ismi açıklanmayan bir sözcü, "Terörist, sürekli tecrit ve gözetim altında. Olağan asgari haklara sahip değil. Bu yüzden telefon görüşmesine ve ziyaretçilere izin verilmiyor." ifadelerini kullandı.