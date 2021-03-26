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Camide korkutan olay! Kanlar içerisinde yere yığıldı

26.03.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Camii’ne cuma namazını kılmak için giden ve hutbe okunduğu esnada ağız ve burnundan kan gelen Ş.Ö. yere yığıldı. Camide cemaatin ilk müdahalesin yaptığı ve paniğe yol açan olayda fenalaşan kişi hastaneye kaldırıldı.

Camide korkutan olay! Kanlar içerisinde yere yığıldı

Olay, Adapazarı şehir merkezinde bulunan Orhan Camii’nde cuma vakti yaşandı. Namaz için camiye gelen Ş.Ö, hutbe okunduğu sırada fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden cemaat, yanına gittiğinde Ş.Ö.’nün başının ve vücudunun kanlar içinde kaldığını görünce büyük korku yaşadı.

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Ağzından ve burnundan kanlar gelen Ş.Ö.’ye ilk müdahaleyi namazdaki vatandaşlar yaptı. Rahatsızlık geçiren adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Fenalaşarak yere yığılan Ş.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

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Sakarya
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