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Camide skandal olay! Çocukları bıçakla uyardı

18.02.2024 22:49 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da bir camide skandal bir olay yaşandı. Kur'an-ı Kerim dersi gören öğrencilerin yaramazlık yaptığını iddia eden yaşlı adam, bıçakla uyarıda bulundu.

Camide skandal olay! Çocukları bıçakla uyardı

Diyarbakır'da bir camide skadal bir olay meydana geldi. Olay, 13 Şubat tarihinde saat 17.30 sıralarında Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde yaşandı. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Kur'an eğitimi alan öğrenciler, iddiaya göre yaramazlık yapınca yaşlı bir adam tarafından sözlü şekilde uyarıldı.

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Dışarı çıkan yaşlı adam, tekrar yaramazlık yapıldığını görünce elinde bıçakla geri dönerek çocuklara “Uslu durun” dedi. Bunun üzerine çocukların camiden çıktığı görüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır cami
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