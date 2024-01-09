Camideki saldırganın dini konulara merakı o zaman başlamış! İmamoğlu'ndan imama ziyaret: "Haince bir saldırıya uğradı"

Camideki saldırı sonrası Ö. S.'nin babası ifade vermek üzere Bursa'dan İstanbul'a geldi. Oğlunun son dönemlerde geçirdiği süreçle ilgili bilgi veren babanın anlattığı detaylar dikkat çekti.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay, dün saat 19.15 sıralarında Fatih Camii'nde meydana gelmişti. İddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan ve camiye giren Ö. S. slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkarmış, cami imamı Galip Usta, Ö. S.’yi uyararak camiden çıkmasını istemişti. Üzerinde bulunan bıçakla Usta'ya saldıran Ö. S., o sırada camide bulunan ve olaya müdahale etmeye çalışan Bilal Erdem'e de bıçakla saldırmıştı.

BABASI ANLATTI: DİNE 1-2 AY ÖNCE MERAK SARDI

Olayın ardından Salgın’ın babası H.S. de ifadeye çağırıldı. Bursa’dan gelen baba H.S., polise verdiği ifadede oğlunun 2 kere evlenip boşandığını, bir süre önce işlerinin de kötüye gitmeye başladığını ve 1-2 ay önce dini konulara merak sardığını söylediği öğrenildi.

İMAMOĞLU'NDAN ZİYARET

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede öğle saatlerinde ziyaret etti. İmamoğlu, Usta'nın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Ziyaretin ardından konuşan İmamoğlu, "Fatih Camisi'nin kıymetli imamı saygıdeğer hocamızı ziyaret ettik. Allah korumuş çok haince bir saldırıya uğradı. Şükürler olsun bugün sağlığını oldukça iyi bir şekilde gördük. Kıymetli başhekimimizin de ifadeleriyle çok iyi durumda kendisi ama gerçekten haince bir saldırıya uğradı. Hem emniyet güçleri hem hukuki sürecin en şekilde yürütüldüğünü takip ediyorum" dedi.

"EN KISA ZAMANDA GÜZEL SESİYLE FATİH CAMİİ'NE GERİ DÖNER"

"İnşallah bir daha böyle saldırıların yaşanmasının hiçbir zaman ülkemizde gündem olmaz" diyen İmamoğlu, "Bize uygun şeyler değil. Caminin içinde bir saldırının olması ne kültürümüze ne inancımıza asla uygun bir durum değildir. Memleketimizin her insanını bu konuda hassas olduğunu hepimiz biliriz. Tekrar saldırıyı kınıyorum. Hocamızın ve yine bir başka hemşehrimizin sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Umut ederim en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve o güzel sesiyle Fatih Camisi'ndeki görevine geri döner. Kendisine şifa diliyorum" ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Devam eden adli süreçte ise son olarak Ö. S. adliyeye sevk edildi.

(DHA)





