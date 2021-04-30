Camiler açık mı, kapalımı? Tam kapanmada camilerde cuma namazı kılınacak mı?

Camilerde alınan tedbirler ile aralıklı saf tutarak ya da cemaatin cami avlusunda dışarıda namaz kılmak suretiyle camilerde cuma namazının kılınabileceği belirtildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını bildirdi. TAM KAPANMADA CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK MI? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 29 Nisan-17 Mayıs tarihinde uygulanan tam kapanma döneminde camilerin açık olacağını açıkladı. Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacağını ifade eden Erbaş, kapanma günlerinin bundan önce de olduğunu anımsatarak, camilerin açık olduğunu bildirdi. Teravih namazı dışında cuma ve vakit namazlarının kılınmaya devam edildiği bilgisini paylaşan Erbaş, bir senedir defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşandığına işaret ederek, 17 gün devam edecek bir tam kapanma yaşandığını kaydetti. Millete titiz davranılması ve dikkatli olunması yönünde tavsiyelerde bulunan Erbaş, tedbirlere, mesafeye, mesafeye, maskeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edilmesini istedi. CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR? Cuma namazı 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak kılınır, Son sünnetten sonra 4 rekat Zühri Ahir ve 2 rekat vaktin son sünneti ilave edilir. Cuma namazı cuma günü öğle vaktinde kılınır. Cuma namazı tek başına kılınmaz, cemaatle kılınır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgi şu şekilde; Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269). İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285) CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir; Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır. Niyet ederken "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir. Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir. Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur. İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur. Son oturuşta: Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur. Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur. Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır. Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir. Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır. Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama" Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya". Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur. Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir. DETAYLI CUMA NAMAZI KILINIŞI -Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz. -İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.