'Camilerde tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tonda yapılmalı'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve 29 Mayıs'ta cuma namazıyla yeniden cemaatle ibadete açılacak camilerde uyulması gereken kurallara ilişkin açıklama yaptı.

Prof. Dr. Ceyhan, ibadethaneler ve dini toplanmaların en riskli faaliyetler olduğunu belirterek, "Camilerden Trabzon'da bir olay dışında bir şey bildirilmedi ama şüphesiz kapalı bir ortam ve klimanın mecburen çalıştırıldığı için tedbirleri çok sıkı uygulamak gerek. Nedir bu tedbirler; kesinlikle ortak kullanılan yerlerde mümkün olduğu kadar el değdikten sonra ağza ve burna götürmeden el temizliği yapmak. En önemlisi maske ve mesafeye dikkat etmek. Klima çalışıyorsa '1,5 metre' dediğimiz o mesafeyi '2 metre' diye düşünmekte yarar var. Malum güney bölgelerde klimasız durulmayacak zamanlar olacak. Diyanet de cuma namazlarını açık alanlarda kılınmasını istedi" dedi.

'YÜKSEK SESLE KONUŞMALARDA VİRÜS YAYILIMI DAHA FAZLA'

Prof. Dr. Ceyhan, maskelerini çıkarmak zorunda olabilecek imam ve müezzinlerin, konuşuyorlarsa 1,5 metrelik sosyal mesafeyi 2 metreye çıkarmalarının hatta zorunlu durumlarda araya fiziksel bariyer koymalarının faydalı olacağının altını çizerek, şunları kaydetti: