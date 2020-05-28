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'Camilerde tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tonda yapılmalı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 10:21 | Son Güncelleme

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yüksek sesli konuşmalarda damlacıkların daha çok çıktığını ve koronavirüsün yayılımının fazla olduğunu belirtti. Ceyhan, "Bizim camilerimizde duaların çoğu içten okunuyor ama özellikle 'tekbir' gibi herkesin katıldığı yüksek sesli konuşmaları alçak tonda yapmakta yarar var" dedi.

'Camilerde tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tonda yapılmalı'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve 29 Mayıs'ta cuma namazıyla yeniden cemaatle ibadete açılacak camilerde uyulması gereken kurallara ilişkin açıklama yaptı.

Prof. Dr. Ceyhan, ibadethaneler ve dini toplanmaların en riskli faaliyetler olduğunu belirterek, "Camilerden Trabzon'da bir olay dışında bir şey bildirilmedi ama şüphesiz kapalı bir ortam ve klimanın mecburen çalıştırıldığı için tedbirleri çok sıkı uygulamak gerek. Nedir bu tedbirler; kesinlikle ortak kullanılan yerlerde mümkün olduğu kadar el değdikten sonra ağza ve burna götürmeden el temizliği yapmak. En önemlisi maske ve mesafeye dikkat etmek. Klima çalışıyorsa '1,5 metre' dediğimiz o mesafeyi '2 metre' diye düşünmekte yarar var. Malum güney bölgelerde klimasız durulmayacak zamanlar olacak. Diyanet de cuma namazlarını açık alanlarda kılınmasını istedi" dedi.

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'YÜKSEK SESLE KONUŞMALARDA VİRÜS YAYILIMI DAHA FAZLA'

Prof. Dr. Ceyhan, maskelerini çıkarmak zorunda olabilecek imam ve müezzinlerin, konuşuyorlarsa 1,5 metrelik sosyal mesafeyi 2 metreye çıkarmalarının hatta zorunlu durumlarda araya fiziksel bariyer koymalarının faydalı olacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Cemaatle arasına böyle bir önlem koymasında yarar var. Özellikle yüksek sesli konuşmalarda virüs yayılımı daha fazla. Damlacık daha çok çıkıyor ve virüs de ona bağlı olarak daha çok çıkabiliyor. Mümkün olduğu kadar camide az konuşmak, konuşmak gerektiğinde de çok yüksek tonda konuşmamak önemli. Mikrofon kullanılmasına teşvik etmek gerekir. Bizim camilerimizde duaların çoğu içten okunuyor ama özellikle 'tekbir' gibi herkesin katıldığı yüksek sesli konuşmaları alçak tonda yapmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Bunun bir risk oluşturduğunu düşünerek gerekli tedbirleri almak gerekir."
Öte yandan Prof. Dr. Ceyhan, yaz ayının gelmesi ile birlikte düğün sezonunun başladığını da anımsatarak, "Doğal olarak düğünler ve nişanlar da maskeli ve mesafeli yapılacak. Açık havada olması tercih edilmeli. Çünkü oralarda risk daha düşük. Herkesin maske takacağından, herkesin mesafeye uyacağından emin olursanız düğünler, nişanlar da yapılabilir" dedi.

DHA

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