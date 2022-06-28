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Camilerdeki korsan müzik yayınını sosyal medyada paylaşmıştı! Banu Özdemir hakkında karar verildi

28.06.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 2020 yılı mayıs ayında bazı camilerden korsan müzik yayını yapıldı. Eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaştı. Mahkeme tarafından tutuklanıp daha sonra da beraat eden Özdemir hakkında yeniden yargılama sonrası karar verildi. Banu Özdemir, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin 12'nci Ceza Dairesi'nin beraat kararını bozması üzerine yeniden yargılandığı davada bir kez daha beraat etti.

Camilerdeki korsan müzik yayınını sosyal medyada paylaşmıştı! Banu Özdemir hakkında karar verildi

İzmir'de 2020 yılı mayıs ayında bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Özdemir hakkında, 'Basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan dava açılırken, 10 Aralık 2020 tarihinde görülen karar duruşmasında 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, Özdemir hakkında beraat kararı verdi.

Mahkeme savcısı, hakimin kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi eksik soruşturma ve inceleme olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Dosyanın yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilen kararda, kamu barışının bozulma ihtimalinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi, camilerdeki müdahaleyle ilgili diğer soruşturmaya bakılıp aralarındaki bağlantının araştırılması istendi. Kararda ayrıca, bağlantı varsa dosyaların birleştirilerek yeniden karar verilmesi gerektiği belirtildi.

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SAVCI, MÜTALAA İÇİN SÜRE TALEP ETTİ

Bozma kararının ardından Özdemir geçen 9 Haziran'da İzmir 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Özdemir savunmasında, "İşlemediğim bir suç yüzünden cezaevlerinin koronavirüs nedeniyle boşaltıldığı dönemde cezaevinde kalmıştım. 8 aylık yargılamanın ardından beraat ettim. Yaptığım kınama nedeniyle paylaşımım kasıt olarak sayıldı. Yazılan müzekkerelerde somut olay olmadığı görüldü. Sadece beraatimi talep etmiyorum, özür de bekliyorum. Bu özrü sadece kendi adıma değil beni yetiştirmiş ailem adına da bekliyorum" dedi. Celsede söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti.

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BERAAT ETTİ

Davanın bugün görülen duruşmasına tutuksuz sanık Özdemir ve avukatları katıldı. Duruşmayı CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de izledi. Duruşmada, önce savcı mütalaasını açıkladı. Duruşma savcı, sanık Özdemir'in dini değerleri aşağıladığına dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yansız, somut, tarafsız ve vicdanı kanaat hasıl edici bir delil bulunmadığını belirtti. Savcı, Özdemir'in ve eylemine karşı toplum kesimleri arasında oluşmuş infial, herhangi bir taşkınlık olmadığını, kamu barışını bozan veya bozmaya elverişli herhangi bir olayın meydana gelmediğine de dikkati çekip, beraatini talep etti. Mütalaanın ardından mahkeme, Özdemir'in beraatine karar verdi.

(DHA)

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İzmir
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