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Camilla: Geleceğin İngiltere Kraliçesi kimdir?

07.02.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Cornwall Düşesi Camilla'nın, eşi Galler Prensi Charles'ın kral olması durumunda kraliçe unvanı almasını istediğini açıkladı.

Camilla: Geleceğin İngiltere Kraliçesi kimdir?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Cornwall Düşesi Camilla'nın, eşi Galler Prensi Charles'ın kral olması durumunda kraliçe unvanı almasını istediğini açıkladı.

Prens Charles, bunu hem kendisi hem de "sevgili karısı" için büyük bir onur olarak nitelendirdi.

Kraliyet yorumcuları, bunun yıllardır gösterilen sadakat ve sıkı çalışmanın ardından hak edilmiş bir onay olduğunu ve en tepeden geldiğini söylüyor.

Bugün 74 yaşında olan Camilla, 17 yıl önce Kraliyet Ailesine dahil oldu.

Bazıları tarafından Prens Charles'ın Prenses Diana ile olan evliliğinin sona ermesinden sorumlu tutulan ve tartışmalı bir figür olan Camilla'nın kamuoyunca kabul edilmesi zaman zaman zorluklarla karşılaştı.

Charles, 1994 yılında Camilla ile bir ilişkisinin olduğunu ancak bunun Diana ile olan evliliğinin "geri dönülemez bir şekilde bozulmasının" ardından yaşandığını söyledi.

1999 yılına kadar Camilla ve Charles, ilişkilerini kamuoyuna duyurmadı. Ancak o yıl Londra'daki Ritz Otel'de verilen bir partiye katılan ikili, özenle planlanmış bir halkla ilişkiler kampanyasının parçası olarak otel çıkışında fotoğraflandı.

1999 yılında Prens Charles ve Camilla, Ritz Otel'den ayrılırken ilk kez bir arada görüntülendi.

O günden bu yana Camilla, ihtiyatlı bir kamuoyu desteği kazandı. Okuma yazma alanında faaliyet gösteren hayır kurumları, hayvan hakları ile aile içi istismar mağdurlarına yardım eden kuruluşları desteklemek de dahil olmak üzere, kendi amaçlarını ve çıkarlarını savunduğu için kendisinden övgüyle bahsedildi.

Cornwall Düşesi, kadınlara yönelik cinsel şiddet konusunda da açık sözlü birisi oldu. Londra'da geçtiğimiz yıl yaptığı bir konuşmada, Sarah Everard ve Sabina Nessa cinayetlerine güçlü şekilde değindi. Erkeklere cinsel şiddet kültürüyle mücadeleye "dahil olmaları" için çağrıda bulundu.

Kraliyet yazarı Penny Junor, Camilla hakkında yaptığı yorumda "Sadık, sağduyulu birisi oldu; hayır kurumlarıyla canını dişine takarak çalıştı ve prensi destekledi" diyor ve ekliyor:

"Bu unvan nispeten geç bir yaşta verildi. O olağanüstü birisi."

Kraliçe Elizabeth, Prens Charles ve Camilla'nın evlilik töreni ardından gülümserken.

17 Temmuz 1947'de üst sınıf bir ailede doğan Camilla Rosemary Shand, Doğu Sussex bölgesinde South Downs kenarında büyüdü.

Camilla'nın ilgi alanlarından birisi de kitap okumak oldu. Çocuk kitaplarının öneminden bahseden Camilla, Black Beauty (Siyah İnci) kitabının sevdiği kitaplardan birisi olduğunu söyledi. Pandemi sırasında Instagram üzerinden bir kitap kulübü de kurdu.

Ayrıca, BBC Radio 4'te yayımlanan The Archers dizisinin de bağımlısı olduğunu da itiraf eden Camilla, dizinin Covid nedeniyle kesintiye uğradığı sırada, şakayla "ciddi yoksunluk sendromları" yaşadığını söyledi.

The Crown Chronicles web sitesinin editörlüğünü yapan Victoria Howard, "Birçok insan Cornwall Düşesi'nin yıllar içinde yaptığı iyi işleri, sadakatini, sağduyulu yapısını ve ortaya koyduğu sıkı çalışmayı görmüş olacak. Bence birçok insan bunu görmekten memnun oldu" diyor.

Camilla, geçtiğimiz Kasım ayında Londra'da yaptığı bir konuşmadayken.

Birçok kraliyet yorumcusu, Charles'ın Camilla yanındayken genellikle daha rahat göründüğünü belirtiyor.

Kraliyet evliliği öncesinde Camilla'nın hayatı saraylardan ve halka açık törenlerden ibaret değildi. Bu da daha normal bir hayatı olduğunu gösteriyor.

2020'de verdiği bir röportajında Camilla, karantina sırasında resmi giyinmemekten ve bir kot pantolonla yaşamaktan keyif aldığını ifade etti.

İki çocuk annesi olan Düşes, torunlarına olan sevgisinden bahsetti, karantina sırasında onları özlemenin "en kötü şey" olduğunu ve sadece "bir an önce onlara sarılmak" istediğini söyledi.

Junor'a göre Camilla, "Konsort Kraliçe" (Kral'ın eşi olarak Kraliçelere verilen unvan) unvanına sıcaklık katacak:

"Eğlenceli ve arkadaş canlısı biri ve gözlerinde bir pırıltı var. Onunla tanışan insanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlıyor."

'Tartışmaları çözecek'

Camilla ve Charles 2005 yılında sivil bir törenle evlendikleri zaman, kamuoyunun duyarlılığı nedeniyle Camilla'ya "Konsort Kraliçe" unvanı yerine "Konsort Prenses" unvanı verileceği açıklanmıştı.

Kraliyet uzmanları, Kraliçe'nin onayının halkı Camilla'yı artık Kraliçe olarak kucaklamaya sevk edeceğini söylüyor.

Eski kraliyet muhabiri Peter Hunt, Camilla'nın "evlilikte üçüncü kişi olmaktan kraliçe olmaya giden yolculuğu" tamamladığı görüşünde.

Hello! Dergisinden Emily Nash de aynı fikirde:

"Kraliçe'nin onayı, yıllardır süren bir tartışmayı çözüyor."

Camilla

"Bu Kraliçe'nin isteği" diye ekliyor Junor ve şöyle devam ediyor:

"Bu, Charles'ın dik başlı oluşu ve sevdiği kadın için bunu istemesiyle ilgili bir şey değil. Bu, tepeden gelen uygun bir onay. Doğru, hak edilmiş ve olması gerektiği gibi."

Tarihçi Robert Lacey için Prens Philip'in ölümünden bir yıldan az bir süre sonra gelen Kraliçe'nin mesajının zamanlaması dokunaklı.

BBC'ye verdiği demeçte, "Kraliçe belli ki hayat arkadaşlığının önemini düşünüyordu. Kendi eşini yeni kaybetti ve bence bu, bu mesajı şimdi duymamızın arkasındaki önemli bir faktör" ifadelerini kullanan Lacey sözlerini şöyle sonlandırıyor:

"Buna Kraliyet Ailesi deniyor. Ve bu durum Camilla'yı Aile'ye doğru bir şekilde getiriyor."

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