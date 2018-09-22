HABER

Camını kırdıkları otomobilden 32 bin lira çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 11:47 | Son Güncelleme

Konya'da park halindeki otomobilin camını kırarak araçtaki 32 bin 500 lirayı çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı

Konya'da park halindeki otomobilden 32 bin 500 lira çalan motosikletli 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Bir banka şubesinden 32 bin 500 lira çeken Halil Hekimoğlu, 42 KM 279 plakalı otomobiline binip merkez Karatay ilçesi BÜSAN Sanayi Sitesi'ne gitti.

Makine parçası almak için aracını bir iş yerinin önüne park edip ayrılan Hekimoğlu, bir süre sonra otomobilinin yanına geldiğinde camın kırık olduğunu gördü.

Paranın bıraktığı yerde olmadığını fark eden Hekimoğlu, hemen polisi aradı.

Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yakınlardaki güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, N.P. (19), B.Ö. (16) ve U.C.K'yi (14) Galericiler Sitesi içinde, çaldıkları paralarla yakaladı.

Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Araçtan çalınan 32 bin 500 lira ise polis ekipleri tarafından Halil Hekimoğlu'na teslim edildi.

PARTNERÜnlü oyuncu seyirciyi tokatladıÜnlü oyuncu seyirciyi tokatladı
Ecstacy verilen ahtapotlar birbirlerine sarılmaya çalıştıEcstacy verilen ahtapotlar birbirlerine sarılmaya çalıştı
İstanbul'un çocuklara özel, ücretsiz kitap zinciri Heybeliada'daİstanbul'un çocuklara özel, ücretsiz kitap zinciri Heybeliada'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Konya otomobil polis şüpheli

En Çok Okunan Haberler

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı

Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Tekstil patronunun eşine yaptıkları kan dondurdu: İdrarını ve dışkısını...

Tekstil patronunun eşine yaptıkları kan dondurdu: İdrarını ve dışkısını...

Asi Nehri’nde binlerce ölü balık sahile vurdu

Asi Nehri’nde binlerce ölü balık sahile vurdu

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.