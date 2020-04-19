HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Camını kırıp bankaya girdi! 'Yatacak yerim olmadığı için bankada kalmak istedim'

Camını kırıp bankaya girdi! 'Yatacak yerim olmadığı için bankada kalmak istedim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 11:21 | Son Güncelleme

Adana'da, kaldırım taşıyla camını kırdığı bankaya giren Mehmet A. (30), gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mehmet A., emniyetteki ifadesinde, "Sokağa çıkma yasağı geliyordu. Yatacak yerim olmadığı için bankada kalmak istedim" dedi.

Camını kırıp bankaya girdi! 'Yatacak yerim olmadığı için bankada kalmak istedim'

Olay, dün saat 03.00 sıralarında, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi İlbey Güney Caddesi'nde meydana geldi. Banka şubesinin alarmının çalmasıyla bölgeye polis ekipleri geldi. Camının kaldırım taşıyla kırıldığını belirleyen polisler, içeride de birinin olduğunu telsizden anons geçerek, destek ekip istedi. Polisleri gören kişi de sistem odasına girip, saklanmaya çalıştı.

Hırsızlık Büro Amirliği ile Terörle Mücadele (TEM) ve Özel Harekat ekipleri, bankaya girerek, şüpheliyi gizlendiği yerde yakaladı. Alkollü olan ve isminin Mehmet A. olduğu belirlenen şüpheli, polis aracına bindirilirken de "Benim adım, felaket" dedi. Mehmet A., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bankadaki incelemede ise çalınan herhangi bir şey olmadığını belirleyen polis, şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem yaptı.

'YATACAK YERİM YOKTU'

Mehmet A.'nın, emniyetteki ifadesinde, "Sokağa çıkma yasağı geliyordu. Yatacak yerim olmadığı için bankada kalmak istedim" dediği öğrenildi. Mehmet A.'nın 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu' suçlarından çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu belirlendi. Mehmet A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

2

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERUzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!Uzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!
Yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaYok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklamaKoronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklama
Anahtar Kelimeler:
banka adana CAM

En Çok Okunan Haberler

Cezaevinden tahliye oldu, cinayet işledi

Cezaevinden tahliye oldu, cinayet işledi

Normale dönüş için her ile farklı tarih farklı uygulama

Normale dönüş için her ile farklı tarih farklı uygulama

'Türk örf ve adetlerine ters ama' dedi olay pozlar paylaştı

'Türk örf ve adetlerine ters ama' dedi olay pozlar paylaştı

O yoruma çıldırdı! 'Kendi b.knda boğul!'

O yoruma çıldırdı! 'Kendi b.knda boğul!'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu

Koronavirüsle ilgili bu iddia çok konuşulur: Bilinen her şey yanlış!

Koronavirüsle ilgili bu iddia çok konuşulur: Bilinen her şey yanlış!

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Cuma günü için en güzel mesajlar

Cuma günü için en güzel mesajlar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün FOX'a verdiği cezaya yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün FOX'a verdiği cezaya yanıt

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Diğer Haberler
İBB'den 100 bin çocuğa 23 Nisan armağanı

İBB'den 100 bin çocuğa 23 Nisan armağanı

Yemek siparişi ile ilgili koronavirüs uyarısı!

Yemek siparişi ile ilgili koronavirüs uyarısı!

Son dakika! Manisa Kırkağaç'ta deprem (AFAD duyurdu)

Manisa'da deprem!

Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntüler! Harekete geçildi

Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntüler! Harekete geçildi

Ekiplere verdiği yanıt şoke etti: Hastamız vardı, ona gidelim dedik

Verdiği yanıt şoke etti: Hastamız vardı, ona gidelim dedik

İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son durum!

İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son durum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.