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Caminin bağış kasasından hırsızlık güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 11:38 | Son Güncelleme

Koli bandı yardımıyla bağış kasasından 200 lira çalan zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, bir camide bulunan bağış kasasından koli bandı yardımıyla para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Ömer A, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Karacabey Sokak'ta bulunan Çınar Cami'sinin bağış kasasının üst kısımdaki para atma bölümünden koli bandı yardımıyla 200 lira çaldı.

Hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan polis, zanlıyı gözaltına aldı.

Ömer A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık anı, camideki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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