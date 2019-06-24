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Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 15:39 | Son Güncelleme

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, yol kenarındaki camide telefonunu şarj eden bir vatandaş, ‘helallik’ istediği bir not yazarak camiye 2 lira bıraktı.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İnsanlara örnek olacak davranış, Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan Doğancılar Camisinde gerçekleşti. Namaz vakti camiye gelen imam Muhammed Gül, vaaz kürsüsünün üzerinde bir not ile iki lira gördü. Bırakılan notta, “Malatya'dan selamlar. Geçerken telefon şarj ettik. Bıraktığım para onun için. Hakkınız geçiyor ise helal edin. Selametle" yazısını okuyan imam hem şaşırdı hem çok duygulandı.

D-400 Karayolu üzerinde seyahat eden ve ismi bilinmeyen vatandaşın, Doğancılar Camisinde telefonunu şarj ettiğinin anlaşıldığını belirten İmam Gül, ilk defa böyle bir olay ile karşılaştığını söyledi. Gül, “Çok duygulandım. Kul hakkını düşünen mümin kardeşlerimizin olması beni sevindirdi. İnsanlarımız içinde hala bu şekilde düşünen, helal yollardan hayatına devam eden Müslüman kardeşlerimizin var olması beni çok mutlu etti. Bu kardeşimizden Allah razı olsun” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin cami not

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