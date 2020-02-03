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  4. Camiye gitmeyince şüphelendiler! Böyle bulundu

Camiye gitmeyince şüphelendiler! Böyle bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 16:33 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde birkaç gündür camiye gitmeyen 68 yaşındaki bir adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Camiye gitmeyince şüphelendiler! Böyle bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesinde Osman Çalışgan'ın (68) birkaç gündür camiye gitmemesi üzerine şüphelenen arkadaşları, Çalışgan'ın Topaç sokakta bulunan evine gitti. Eve giren vatandaşlar, Çalışgan'ı yerde hareketsiz buldu.

CAMİYE GİTMEYİNCE ŞÜPHELENDİLER

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çalışgan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Çalışgan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Vatandaşlar, hayatını kaybeden Osman Çalışgan'ın hurdacılık yaptığını, birkaç gün camiye gelmemesinden dolayı şüphelendiklerini, eve geldiklerinde hareketsiz bulduklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Melikgazi cami

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