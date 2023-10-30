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  4. Camlar ve kapılar kırıldı... Dağıstan'da Tel Aviv'den gelen uçak nedeniyle havalimanını bastılar: Bariyerleri aşıp piste girdiler! İsrailli yolcuları aradılar

Camlar ve kapılar kırıldı... Dağıstan'da Tel Aviv'den gelen uçak nedeniyle havalimanını bastılar: Bariyerleri aşıp piste girdiler! İsrailli yolcuları aradılar

30.10.2023 09:41 | Son Güncelleme:
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Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Mahaçkale Havalimanı'nda İsrail’den gelen bir uçak nedeniyle protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Rusya’ya bağlı Dağıstan’da İsrail’in başkenti Tel Aviv’den gelen uçak nedeniyle yüzlerce kişi, uçağın geri gönderilmesi için havaalanını bastı. Çıkan olaylar nedeniyle havaalanı uçuşa kapatıldı. Yüzlerce kişinin havaalanını basması sonrası çok sayıda İsrailli gözetim altına alındı.

Camlar ve kapılar kırıldı... Dağıstan'da Tel Aviv'den gelen uçak nedeniyle havalimanını bastılar: Bariyerleri aşıp piste girdiler! İsrailli yolcuları aradılar

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren yüzlerce kişi, İsrail'in başkenti Tel Aviv'den Rusya'ya bağlı Dağıstan'daki Mahaçkale Havaalanına inen uçak nedeniyle havaalanını bastı. Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, İsrail'den gelen uçaktaki yolcuların alınmaması ve uçağın geri gönderilmesini istedi.

BARİYERLERİ AŞIP PİSTE ULAŞTILAR! HAVAALANINDA ARBEDE: KAPI VE CAMLAR KIRILDI

Güvenlik bariyerlerini aşıp piste ulaşan göstericiler, uçaktan inen yolcuları aradı. Havaalanına çok sayıda polis gönderilirken, havaalanında önlem alan güvenlik güçleriyle protestocular arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede sırasında havaalanının bazı camları ve kapıları kırıldı.

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Dağıstan Devlet Başkanı Sergey Melikov ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, yaşananları provokasyon olarak nitelendirdi.

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ÇOK SAYIDA İSRAİLLİ GÖZETİM ALTINA ALINDI

Yüzlerce kişinin havaalanını basması sonrası çok sayıda İsraillinin güvenli bir yerde gözetim altına alındığı açıklandı. İsrailli bir güvenlik yetkilisi yaptığı açıklamada, Mahaçkale’deki olayların devam ettiğini belirterek, "Sınırlı sayıda İsrailli ve Yahudi şu anda izole durumda ve havaalanında gözetim altında. Koşullar izin verdiğinde onların Moskova’ya aktarmalı uçuşla yola çıkmaları için çalışıyoruz. İsrail güvenlik yetkilileri ve İsrail büyükelçisi yerel güvenlik yetkilileriyle birlikte çalışıyor" dedi.

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İsrail Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Dağıstan’daki olayları takip ettiklerini belirterek, Rus kolluk kuvvetlerinden tüm İsrail vatandaşlarını korumasını, Yahudilere ve İsraillilere yönelik saldırılara karşı kararlılıkla hareket etmesini beklediklerini belirtti.

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HAVAALANI UÇUŞA KAPATILDI

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mahaçkale Havaalanı’nın çıkan olaylar nedeniyle uçuşa kapatıldığını ve "durum normalleşene" kadar kapalı kalacağını duyurdu. (İHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail dağıstan

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