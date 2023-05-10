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Camlarınızı uzun süre silmenize gerek kalmayacak! Camda toz ve su lekesi tutmayan karışım

10.05.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camlarda oluşan lekeler ve izler evin pis görünmesine neden olurken dışarıyı daha bulanık görmemize yol açıyor. Bahar aylarında yağan yağmurların camda su lekesi ve toz bırakmaması için hazırlanan karışımla ayna gibi parlak camlara sahip olabilirsiniz. Bu karışımla camlarınızı uzun süre silmenize gerek kalmayacak.

Camlarınızı uzun süre silmenize gerek kalmayacak! Camda toz ve su lekesi tutmayan karışım

Cam silmek en sevilmeyen temizlik alanı olarak görülüyor. Birçok kişinin korkulu rüyası olan cam silmek hayata daha temiz bir açıdan bakmamızı sağlasa da zorlu anlara sebep olabiliyor. Yeni silinmiş camlara yağan yağmur bıraktığı toz ve su lekeleriyle can sıkıcı durumlar yaratıyor. Camda toz ve su lekesi bırakmayan karışımla bu sorunu çözebilmeniz mümkün.

CAMDA SU LEKESİ BIRAKMAYAN KARIŞIM

BEYAZ SİRKE

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Doğal malzemelerle temizlik denildiğinde akla ilk gelen beyaz sirke olur. Asidik özelliği sayesinde güçlü bir dezenfektan olan beyaz sirkeyi cam ve pencere çerçevelerini temizlemek için kullanabilirsiniz.

  • 1 su bardağı beyaz sirkeyi 3 su bardağı su ile karıştırın ve camlara püskürtün. Ardından dairesel hareketlerle camı silin.
  • Camlarda sizi zorlayacak zor lekeler varsa; 1 yemek kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı unu 2 yemek kaşığı sirkeyle karıştırarak macun haline getirin. Zor lekelerin üzerine bu macunu sürerek temizleyin.

KARBONAT+ARAP SABUNU

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Camları parlatmak için sizleri muhteşem ikiliyle tanıştırıyoruz. 1 su bardağı arap sabununu ilk adımda suda biraz inceltin ve bu karışıma 250 gram karbonat ekleyin. Karışımı cam ve çerçeveleri temizlemek için kullanabilirsiniz.

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