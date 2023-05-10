Camlarınızı uzun süre silmenize gerek kalmayacak! Camda toz ve su lekesi tutmayan karışım

Cam silmek en sevilmeyen temizlik alanı olarak görülüyor. Birçok kişinin korkulu rüyası olan cam silmek hayata daha temiz bir açıdan bakmamızı sağlasa da zorlu anlara sebep olabiliyor. Yeni silinmiş camlara yağan yağmur bıraktığı toz ve su lekeleriyle can sıkıcı durumlar yaratıyor. Camda toz ve su lekesi bırakmayan karışımla bu sorunu çözebilmeniz mümkün.
Doğal malzemelerle temizlik denildiğinde akla ilk gelen beyaz sirke olur. Asidik özelliği sayesinde güçlü bir dezenfektan olan beyaz sirkeyi cam ve pencere çerçevelerini temizlemek için kullanabilirsiniz.
Camları parlatmak için sizleri muhteşem ikiliyle tanıştırıyoruz. 1 su bardağı arap sabununu ilk adımda suda biraz inceltin ve bu karışıma 250 gram karbonat ekleyin. Karışımı cam ve çerçeveleri temizlemek için kullanabilirsiniz.