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Cammu Keşmir'de çatışma: 2 direnişçi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2019 09:02 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 direnişçi öldü. Hindistan basınında yer alan haberlere göre polis, direnişçilerle ilgili alınan ihbar üzerine güvenlik güçlerinin Pulwama bölgesine bağlı Tral kasabasında dün akşam operasyon başlattığını belirtti.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre polis, direnişçilerle ilgili alınan ihbar üzerine güvenlik güçlerinin Pulwama bölgesine bağlı Tral kasabasında dün akşam operasyon başlattığını belirtti.

Hindistan'da açılan ateş sonucu 2 direnişçi öldü

Polis, sabah saatlerinde de devam eden operasyonda, direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 direnişçinin öldüğünü bildirdi.
Kasabada internet hizmetlerinin askıya alındığı kaydedildi.

KEŞMİR SORUNU

KEŞMİR SORUNU
İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.
Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.
Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.
Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı.
Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.
Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Keşmir Hindistan çatışma

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