Cammu Keşmir'de cep telefonu hatlarının kesik olduğu aylar için fatura kesildi

Hindistan'da özel statüsü kaldırılan Cammu Keşmir bölgesinde yaşayanlara, cep telefonu hatlarının kesik olduğu aylar için fatura kesildi.

CNN'de yer alan habere göre, Cammu Keşmir'de cep telefonu hatlarında yaşanan yaklaşık 70 günlük kesintinin ardından pazartesi günü hatların kısmı olarak hizmete açılması üzerine faturalı hat sahiplerinden erişimin olmadığı dönemlere ait faturaların ödenmesi istendi.

Haberde, Keşmir Vadisi'ndeki 4 milyon kişinin telefon şebekeleri kısmi olarak erişime açıldığı, internet, mobil internet ve kontörlü hatların ise hala hizmet dışı olduğu belirtildi.

Srinagar'da yaşayan Şevket Buhari, yaklaşık 70 günden bu yana erişime kapalı olan cep telefonuna fatura gönderilmesinden duyduğu öfkeyi dile getirerek "Bize hizmetin verilmediği dönem için fatura çıkarıyorlar, bu adil değil." diye konuştu.

Bölge halkından Shaheena Akhtar ise cep telefonunu internet hizmeti sağlanmadığından kullanamadığını ifade ederek "Telefonumu aktive edemiyorum. Eşim bu sorunu çözmek için yerel ofise gitti ancak çok sayıda bekleyen olduğundan hattı açtıramadı." dedi.