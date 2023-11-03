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Can Atalay için HSK'ya iki ayrı suç duyurusu!

03.11.2023 17:55 | Son Güncelleme:
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Türkiye İşçi Partisi’nde (TİP) Hatay Milletvekili seçildiği halde Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararı doğrultusunda tahliye edilmeyerek dosyası Yargıtay'a gönderilen Can Atalay'ın avukatları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında suç duyurusunda bulundu. HSK'ya sunulan dilekçelerde, mahkeme başkan ve hakimlerinin haklarında disiplin soruşturması başlatılması talep edildi.

Can Atalay için HSK'ya iki ayrı suç duyurusu!

Can Atalay'ın avukatları, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyeleri hakkında disiplin soruşturması başlatılması ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılmaları için iki ayrı suç duyurusunda bulundu.

HSK'ya sunulan dilekçelerde, mahkeme başkan ve hakimlerinin "Kesin, uygulanması zorunlu bir Anayasa Mahkemesi kararının keyfi biçimde uygulamayarak kişiyi hürriyetinden yoksun kıldıkları" gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması başlatılması talep edildi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Gezi davasında 25 Nisan 2022 tarihinde 18 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanan Can Atalay'ın da arasında bulunan sanıklarca yapılan istinaf başvurusu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince esastan reddedilmesiyle dosya, temyiz için Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderildi. Can Atalay'ın avukatları, 14 Mayıs 2023'te TİP'ten milletvekili seçilmesi üzerine Anayasa 83. maddesi uyarınca durma kararı ve tahliye talebinde bulundu. Ancak bu talep 13 Temmuz 2023 tarihli kararla reddedildi. Bu karara yapılan itiraz da Yargıtay 4. Ceza Dairesince 17 Temmuz 2023'te kesin olarak reddedildi.

Bunun üzerine Can Atalay'ın avukatları, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) hak ihlali yapıldığı gerekçesiyle bireysel başvuruda bulundu. Bu aşamadayken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay için 28 Eylül 2023 tarihli kararla mahkumiyet kararını onadı. Anayasa Mahkemesi ise 25 Ekim 2023'te bireysel başvuruyu kabul ederek Atalay'ın, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

AYM "başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi" için kısa kararı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de 30 Ekim'de dosyanın ihlal kararının kendi mahkemelerinin kararına ilişkin olmadığı gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderilmesine karar verdi.

(DHA)

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