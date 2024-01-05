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Can Atalay kararı gündem olmuştu! Yargıtay'dan AYM çıkışı: 5-6 yıldan beri...

05.01.2024 16:46 | Son Güncelleme:
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Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında verdiği 'hak ihlali' kararına ilişkin "Aşağı yukarı 5-6 yıldır süregelen ciddi anlamda derin görüş ayrılıklarımız oldu, bu bir gerçek" dedi. Öte yandan, TTB, Can Atalay hakkında verilen hak ihlali kararının uygulanmaması nedeniyle İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ve Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi üyeleri hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle başvuruda bulundu.

Can Atalay kararı gündem olmuştu! Yargıtay'dan AYM çıkışı: 5-6 yıldan beri...

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Birinci Başkan Vekilleri Eyüp Yeşil ve Adem Albayrak, Genel Sekreter Fevzi Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Doğan, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adli Komisyon Başkanı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Köken ile birlikte Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret etti.

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Afyonkarahisar Valiliği Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra basın mensuplarının Anayasa Mahkemesi'nin, Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki 'hak ihlali' kararına ilişkin sorusunu yanıtlayan Mehmet Akarca, "Bu çok derin ve uzun bir konu, ayaküstü değerlendireceğimiz bir konu değil. Anayasa Mahkemesi'yle ilgili son olayla ilgili ortaya çıkmış bir problem değil. Aşağı yukarı 5- 6 yıldır süregelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından kaynaklanan ve Anayasanın yorumundan kaynaklanan, ciddi anlamda derin görüş ayrılıklarımız oldu, bu bir gerçek" dedi.

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TBB'DEN CEZA SORUŞTURMASI TALEBİ

Türkiye Barolar Birliğince (TTB), tutuklu milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında verilen hak ihlali kararının uygulanmaması nedeniyle İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ve Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi üyeleri hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle başvuruda bulunuldu.

TBB'den yapılan açıklamada, "Hatay Milletvekili seçilen Şerafettin Can Atalay’ın bireysel başvurusuna ilişkin ikinci kez verilen hak ihlali kararı üzerine; kararı uygulamayan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında, karar verildikten hemen sonra 29.12.2023 tarihinde Türk Ceza Kanunu'nun 109'uncu (Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma), 257'nci (Görevi kötüye kullanma) ve 309'uncu (Anayasayı ihlal) maddelerine aykırılıktan ceza soruşturması başlatılması talebi ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne başvurulmuştur" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Yine Şerafettin Can Atalay’ın bireysel başvurusuna ilişkin Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesinin 2'nci kez vermiş olduğu karar üzerine Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi Başkan ve üyeleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 109'uncu (Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma), 257'nci (Görevi kötüye kullanma), 301'inci ( Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama) ve 309'uncu (Anayasayı ihlal) maddelerine aykırılıktan ceza soruşturması başlatılması ve soruşturmanın etkin ve etkili bir şekilde yürütülerek cezalandırılmaları istemi ile haklarında kamu davası açılmasının sağlanması talebi ile Yargıtay Birinci Başkanlık Kuruluna sunulmak üzere Yargıtay Birinci Başkanına başvurulmuştur" denildi.

(DHA)

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Yargıtay anayasa mahkemesi aym Can Atalay
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