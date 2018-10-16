HABER

Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 11:33 | Son Güncelleme

Can Dündar, Cumhuriyet gazetesinde 2014'te kaleme aldığı köşe yazıları ve yazı dizisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada, tazminat ödemeye mahkum edildi

İSTANBUL (AA) - Can Dündar, Cumhuriyet gazetesinde 2014'te kaleme aldığı köşe yazıları ve yazı dizisiyle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tazminat ödeyecek.

İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hatice Özay katıldı. Davalılar Can Dündar, dönemin Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Orhan Erinç ile Yenigün Haber Ajansı'nı da avukatları temsil etti.

Duruşmada söz alan Erdoğan'ın avukatı Özay, davanın kabul edilmesini istedi. Davalı vekilleri ise davanın reddini talep etti.

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, davalıları 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme, 10 bin lira manevi tazminatın 1 Temmuz 2014'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılardan alınarak davacıya verilmesine hükmederken, fazlaca tazminata ilişkin talebi reddetti.

Davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının sunduğu dava dilekçesinde, Can Dündar tarafından 1 ve 8 Temmuz 2014'te kaleme alınan iki köşe yazısı ile "Arkadaş'ın babası" üst başlığıyla 3 Ağustos 2014'te yayımlanmaya başlayan ve 6 gün devam eden yazı dizisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı anlatılarak, davalıların 50 bin lira manevi tazminat ödemesi istenmişti.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
2019 yılında sektörleri neler bekliyor?2019 yılında sektörleri neler bekliyor?
“Araç hasar onarımı eğitimleri ekonomiye de katkı sağlıyor”“Araç hasar onarımı eğitimleri ekonomiye de katkı sağlıyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Can Dündar Recep Tayyip Erdoğan tazminat

En Çok Okunan Haberler

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nafaka nasıl alınır? Kimler nafaka alabilir? İştirak nafakası nedir ve kalkması ne anlama gelir? Nafaka hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler...

Nafaka nasıl alınır? Kimler nafaka alabilir? İştirak nafakası nedir ve kalkması ne anlama gelir? Nafaka hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler...

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den son dakika 'ticari taksi' açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den son dakika 'ticari taksi' açıklaması

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yeni arama yapılacak

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yeni arama yapılacak

Kars hava durumu! Sıcaklık sıfırın altına düştü, araçların camları buz tuttu

Kars hava durumu! Sıcaklık sıfırın altına düştü, araçların camları buz tuttu

İstiklal Marşı okuyan makineler sosyal medyayı sallıyor!

İstiklal Marşı okuyan makineler sosyal medyayı sallıyor!

Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı

Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.