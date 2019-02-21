Çanakkale Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Önceki hafta Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremi tahmin ederek sosyal medyadan paylaşan Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, yeni depremler hakkında uyarılarda bulundu. Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi üzerinden çalışmalarını paylaşan ve sosyal medyada yaklaşık 80 bin kişi tarafından takip edilen Yakut, yeni tahminleri konusunda İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Depremleri önceden verileri baz alarak ön görebildiğini kaydeden Yakut, yakın süreçte Türkiye’de karasal alanda bir deprem beklemediğini ancak, Midilli açıklarında bir depremin yaşanabileceğini iddia etti. İstanbul’da yaşanacağı öne sürülen Büyük Marmara Depremi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yakut, İstanbul için beklenen deprem öncesinde Muş ve Bingöl bölgelerinde büyük bir deprem olabileceğini iddia etti.

"MİDİLLİ AÇIKLARINDA BÜYÜK BİR DEPREMİ İLERLEYEN SÜREÇTE YAŞAYABİLİRİZ"

Ege Bölgesi’ndeki fay hatlarında bu yıl boyunca hareketliliklerin olacağını kaydeden Yakut, “Elimizde bulunan birçok parametrik bulgu ve kıyı bölgelerindeki hesaplamaların verilerine göre birçok depremi baz alarak görebiliyoruz. 2017 yılında yaşanan 6.6’lık Bodrum depreminden sonra Ege’deki depremleri ve en son 14 Şubat gecesi yapmış olduğum paylaşımda Yunanistan’ın güneyinde bir depremin geleceğini ve akabinde beklediğim 4.9 büyüklüğündeki depremi önceden tahmin ettim. Daha sonra da Ayvacık açıklarına, özellikle kuzey bölgelerine dikkat etmemiz gerektiğini belirtmiştim ve bunu sosyal medya hesabımda paylaşmıştım. 6 gün sonra da beklediğim Ayvacık depremi geldi. Bundan sonrası için konuşmak gerekirse Ege Bölgesi bu sene bir hayli hareketli geçecek. Çünkü aklımızda 2 soru var. Bu depremden sonra kırılmalar güney yönünde mi, kuzey yönünde mi ilerleyecek? Kırılmalara bakarsak bundan sonra karasal olarak büyük bir deprem beklemiyorum, ancak altını çizmekte yarar var. Midilli, yani Babakale açıklarında 6.10 büyük bir depremi ilerleyen süreçte yaşayabiliriz” dedi.