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ÇANAKKALE BİGA'DA DEPREM! 26 Ekim 2023 Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Bursa ve Balıkesir'den de hissedildi!

26.10.2023 20:35 | Son Güncelleme:
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Çanakkale Biga deprem haberleri son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. 26 Ekim Perşembe günü Çanakkale Biga'da bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, depremin, yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Biga ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar sarsıntının detaylarını sorgulamaya başladılar. Peki, 26 Ekim 2023 Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Bursa ve Balıkesir'den de hissedildi!

ÇANAKKALE BİGA'DA DEPREM! 26 Ekim 2023 Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Bursa ve Balıkesir'den de hissedildi!

Çanakkale Biga'da deprem meydana geldi. Yapılan açıklama sonrası Biga ilçesi başta olmak üzere Balıkesir ve Bursa gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Biga depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Çanakkale'de deprem açıklaması...

ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı. Depremin KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI) açıklarında gerçekliği bildirildi.

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KANDİLLİ SARATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.10.26 20:18:24 40.5608 27.3045 5.0 -.- 3.6 3.3 KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.10.26 20:07:13 38.1957 38.3850 4.6 -.- 1.9 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.26 20:05:25 36.8160 26.4250 5.0 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel
2023.10.26 18:25:18 38.1670 37.5005 5.0 -.- 3.2 3.1 TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.26 18:24:39 37.2855 28.2500 0.0 -.- 1.8 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel
2023.10.26 18:14:20 37.3247 37.1430 1.4 -.- 1.8 1.8 CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.26 18:10:56 38.4962 31.5982 23.6 -.- 1.4 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2023.10.26 17:52:06 39.6598 26.2028 12.1 -.- 1.5 -.- TAVAKLI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2023.10.26 17:48:45 38.4405 39.7738 5.0 -.- 1.5 -.- CANAKCA-ALACAKAYA (ELAZIG) İlksel
2023.10.26 17:46:55 38.1705 36.7117 4.5 -.- 1.6 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.26 17:43:37 40.0323 27.0150 22.5 -.- 1.2 -.- KULFAL-CAN (CANAKKALE) İlksel
2023.10.26 17:31:13 37.5282 35.5967 21.8 -.- 1.3 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.26 17:29:28 38.1148 36.9337 2.4 -.- 1.6 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.26 17:07:10 38.1217 37.7808 11.5 -.- 1.8 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.26 17:05:00 36.3173 36.3655 3.9 -.- 1.7 -.- KURTULUS-REYHANLI (HATAY) İlksel

Günün önemli manşetleri


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