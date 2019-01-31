Çanakkale Boğazı gökkuşağı ile renklendi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'nda sabah saatlerinde ortaya çıkan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

Kentte gece boyunca aralıklarla devam eden yağmur, sabah saatlerinde yerini güneşli bir havaya bıraktı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte Çanakkale Boğazı ise gökkuşağına sahne oldu. Boğazın üzerinde oluşan renk cümbüşü, vatandaşları hayran bıraktı. Kilitbahir Kalesi üzerinde ve boğazın ortasında oluşan gökkuşağının altından geçen gemiler, güzel görüntüler oluşturdu.

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