HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Ekipler bölgeye sevk edildi

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Ekipler bölgeye sevk edildi

04.06.2023 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Boğazı'nda, ABD'den Kocaeli'ye giden 168 metre uzunluğundaki "Slotergracht" isimli gemi arızalandı. Ekiplerin müdahalesi sonrası gemi, Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Ekipler bölgeye sevk edildi

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Hollanda bayraklı gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

ABD'den Kocaeli'ye giden 168 metre uzunluğundaki "Slotergracht" isimli geminin makineleri, boğaz geçişi sırasında İntepe açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-13" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca, boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meteoroloji'den 13 il için kritik uyarı! Haftanın ilk gününde...Meteoroloji'den 13 il için kritik uyarı! Haftanın ilk gününde...
Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'nde dikkat çeken kare!Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'nde dikkat çeken kare!
Erdoğan yemin etti, yeni dönem başladı! İlk kabine toplantısı...Erdoğan yemin etti, yeni dönem başladı! İlk kabine toplantısı...
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Boğazı gemi

En Çok Okunan Haberler

'Önceliğimizdir' diyerek net mesaj verdi

'Önceliğimizdir' diyerek net mesaj verdi

Erdoğan 'Nerede mangolar?' diye sorunca...

Erdoğan 'Nerede mangolar?' diye sorunca...

İç çamaşırsız tarzı ve dansı olay oldu

İç çamaşırsız tarzı ve dansı olay oldu

Bayram ikramiyesi için dikkat çeken sözler: Emeklilerimiz kızabilir ama...

Bayram ikramiyesi için dikkat çeken sözler: Emeklilerimiz kızabilir ama...

Şimşek: "Türkiye'nin başka seçeneği kalmamıştır"

Şimşek: "Türkiye'nin başka seçeneği kalmamıştır"

'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...

'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...

İlginizi Çekebilir

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.