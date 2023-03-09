Çanakkale Boğazı'nda tanker gemisi arızalandı! Ekipler harekete geçti

Gürcistan'dan İtalya'ya giden 143 metre uzunluğundaki Malta bayraklı 'FMT Urla' isimli tanker, saat 16.45 sıralarında Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde makine arızası yaptı.
Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi.
Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp, demirletildi. (DHA)