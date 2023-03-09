HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale Boğazı'nda tanker gemisi arızalandı! Ekipler harekete geçti

Çanakkale Boğazı'nda tanker gemisi arızalandı! Ekipler harekete geçti

09.03.2023 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Malta bayraklı tanker, römorkör eşliğinde götürüldüğü Karanlık Liman bölgesinde demir attı.

Çanakkale Boğazı'nda tanker gemisi arızalandı! Ekipler harekete geçti

Gürcistan'dan İtalya'ya giden 143 metre uzunluğundaki Malta bayraklı 'FMT Urla' isimli tanker, saat 16.45 sıralarında Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde makine arızası yaptı.

Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi.

Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp, demirletildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremin yıkıma yol açtığı Hatay'da görev yaptılarDepremin yıkıma yol açtığı Hatay'da görev yaptılar
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Boğazı gemi arıza

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Kılıçdaroğlu kararını açıkladı! HDP'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu kararını açıkladı! HDP'den yanıt geldi

AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar

AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar

Şap alarmı: Pazarlar kapatıldı, nakil yasaklandı, izinler iptal edildi

Şap alarmı: Pazarlar kapatıldı, nakil yasaklandı, izinler iptal edildi

Urfalı Zeyno'yu görenler tanıyamadı! Cesur pozları olay oldu

Urfalı Zeyno'yu görenler tanıyamadı! Cesur pozları olay oldu

Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...

Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.