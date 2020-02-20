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Çanakkale Boğazı'nda tehlikeli dakikalar! Gemide yangın çıktı, sürüklendi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2020 10:16 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı'nın Gelibolu önlerinde makine dairesinde yangın çıkan Palau bayraklı V.Hak isimli gemi, sürüklendikten sonra demir attı. Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Çanakkale Boğazı'nda tehlikeli dakikalar! Gemide yangın çıktı, sürüklendi

Arpa yüklü, 130 metre uzunluğunda Palau bayraklı V.Hak isimli gemide, Gelibolu önlerine geldiğinde makine dairesinde yangın çıktı. Gemi kaptanı hemen makineleri durdurdu. Ancak gemi sürüklenmeye başladı. Kaptan durumu telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri'ne bildirdi. Bölgeye Kurtarma-10 römorkörü sevk edildi. Yardım talebinde bulunmayan kaptan, saat 09.41'de gemiyi boğazın orta hattında, Dalyan mevkisi açıklarında demirledi.

Gemideki yangını söndürmek için gemi personeli tarafından çalışma yürütülüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Boğazı Gelibolu

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