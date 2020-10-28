Çanakkale’de Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 13.00’te başlayan çelenk sunma törenine, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ile Çanakkale Belediyesi’nin çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile tören sona erdi.

(DHA)

