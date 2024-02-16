HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale'de bağ evinde 2 kişi ölü bulundu

Çanakkale'de bağ evinde 2 kişi ölü bulundu

16.02.2024 23:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Tamer A. ile Adil Ç. kaldıkları bağ evinde ölü bulundu. İkilinin piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu belirtildi.

Çanakkale'de bağ evinde 2 kişi ölü bulundu

Kavaklıtepe köyü Kocaahırlı mevkindeki bağ evinde kalan Tamer A. ve Adil Ç., yakınları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Yakınları durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Tamer A. ve Adil Ç.'nin hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

İkilinin piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından iki kişinin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'u seyretmek gözlerimi doldurduİstanbul'u seyretmek gözlerimi doldurdu
Putin'in en büyük rakibi cezaevinde öldü! Biden'dan sert tepki: 'Acımasızlığının bir başka kanıtı'Putin'in en büyük rakibi cezaevinde öldü! Biden'dan sert tepki: 'Acımasızlığının bir başka kanıtı'
Adnan Oktar cezaevindeyken yaşandı 'Büyük aşlar böyle başlar' Adnan Oktar cezaevindeyken yaşandı 'Büyük aşlar böyle başlar'
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
En Çok Okunan Haberler
Icardi'nin golü sonrası UEFA'dan beklenen hamle

Icardi'nin golü sonrası UEFA'dan beklenen hamle

Adnan Oktar cezaevindeyken yaşandı 'Büyük aşlar böyle başlar'

Adnan Oktar cezaevindeyken yaşandı 'Büyük aşlar böyle başlar'

CHP'nin o ilçesinde aday değişikliği! O isim adaylıktan çekildi

CHP'nin o ilçesinde aday değişikliği! O isim adaylıktan çekildi

Canlı yayında stüdyoya polisler geldi! Çocuğuna 'kardeşim', eşine ise 'kuzenim' dedi, kendi kimliğini reddetti!

Canlı yayında stüdyoya polisler geldi! Çocuğuna 'kardeşim', eşine ise 'kuzenim' dedi, kendi kimliğini reddetti!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş o ilden belediye başkan adayı oldu

TİP Genel Başkanı Erkan Baş o ilden belediye başkan adayı oldu

Prof. Dr. Naci Görür'den o il için kritik deprem uyarısı!

Prof. Dr. Naci Görür'den o il için kritik deprem uyarısı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.