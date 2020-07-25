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  4. Çanakkale'de Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 00:03 | Son Güncelleme

Çanakkale'de Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale'de Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre saat 23.41'de Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde AFAD'ın ilettiğine göre olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındığı belirtildi.

Depremin, 43,58 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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