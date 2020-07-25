Çanakkale'de Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD'\u0131n verilerine g\u00f6re saat 23.41'de G\u00f6k\u00e7eada a\u00e7\u0131klar\u0131nda 4,2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.\nDepremde AFAD'\u0131n iletti\u011fine g\u00f6re olumsuz bir ihbar\u0131n bulunmad\u0131\u011f\u0131 bilgisi al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\nDepremin, 43,58 kilometre derinlikte oldu\u011fu belirlendi.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 75 milyon y\u0131ld\u0131r orada duruyor! Korkutan a\u00e7\u0131klama: Depremin etkisini b\u00fcy\u00fctecekAyasofya Camii'ne ziyaret\u00e7i ak\u0131n\u0131 gece de s\u00fcrd\u00fcYKS sonu\u00e7lar\u0131 ne zaman a\u00e7\u0131klanacak? Sonu\u00e7lar erken a\u00e7\u0131klan\u0131r m\u0131?