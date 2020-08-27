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Çanakkale'de ilginç anlar! Denize düşen otomobilin ardından suya atlayıp...

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2020 13:43 | Son Güncelleme

Çanakkale'de el frenini çekmeyi unutan bir kişinin otomobili denize düştü. Aracın içinde biri olup olmadığından emin olmak isteyen vatandaşlarsa suya atlayarak aracın içini kontrol etti. Biga'da yaşanan olayda su alan otomobilin tamamen battığı görüldü. Araç, vinçle denizden çıkarıldı.

Çanakkale'de ilginç anlar! Denize düşen otomobilin ardından suya atlayıp...

Olay, Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesindeki limanda meydana geldi. El freni çekilmediği ileri sürülen otomobil, denize düştü. İçerisine bir süre su girmeyen araç dakikalar boyunca deniz üstünde kaldı. Aracın içinde birinin olup olmadığı bilinmezken, çevredekiler tedirgin oldu. Suya atlayan bir kişi, aracın yanına kadar yüzerek içerisinde kimse olup olmadığına baktı. İçerisinde kimsenin olmaması çevredekilere rahat nefes aldırırken, suyla dolan otomobil battı.

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O anlar limandakiler tarafından cep telefonları kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. Akşam saatlerinde vinçle denizden çıkarılan otomobilde, maddi hasar oluştuğu görüldü.

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DHA

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