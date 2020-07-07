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  4. Çanakkale'de orman yangını! Evleri için sabaha kadar nöbet tuttular

Çanakkale'de orman yangını! Evleri için sabaha kadar nöbet tuttular

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 07:37 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin tarihi Gelibolu Yarımdası’ndaki orman yangono nedeniyle bahçe ve tarım arazileri yanan köylüler, evlerini terketmeyerek gece boyu nöbet tuttu.

Çanakkale'de orman yangını! Evleri için sabaha kadar nöbet tuttular

Tarihi Gelibolu Yarımadasın’nda saat 15.00’da başlayan orman yangınına müdahale gece geç saatlere kadar devam etti. Şiddetli poyrazın etkisiyle kısa sürede etkisini arttıran yangın nedeniyle köyler boşaltıldı. Havadan ve karadan müdahale yangın boşaltılan köylerin yakınlarında kontrol altına alınırken, yer yer ufak çaplı yangınlarda devam ediyor.

SABAHA KADAR NÖBET TUTTULAR

Yangın nedeniyle çok sayıda tarım arazisi ile birlikte zeytin ağaçları ve ayçiçeklerini yangında kaybeden Kumköy sakinleri, gece boyu evlerinde nöbet tuttu. Gece boyu olası bir yangın nedeniyle evlerinde uyumadan kapıda nöbet tutan köylüler sabahın ilk ışıklarına kadar evlerini beklemeye devam etti.

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'YANDIK BİZ'

Yangın nedeniyle tarım arazileri yanan Kumköy sakini, “Yandık biz, ekin tarlalarımız, zeytinliklerimiz cayır cayır yandı. Karşıdaki ovamızın hepsi olduğu gibi yandı. Ekinlerimizin tam biçme zamanıyla, hepsini yangında kaybettik. Evden bir yorgan aldık ve çıktık. Sabaha kadar dışarıda kalacağız. Tarlalarımız gitti Allah evlerimizi korusun. Biz de bu gece evlerimizi bekliyoruz. Çocuklarımın tırnaklarıyla yaptığı evler yanmaması için biz sabaha kadar nöbet tutacağız.” diye konuştu.

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(İHA)

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