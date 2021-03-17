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Çanakkale geçilmez sözü nasıl söylendi? Çanakkale geçilmez ne anlama geliyor?

17.03.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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Çanakkale geçilmez sözü nasıl söylendi? Çanakkale geçilmez ne anlama geliyor?

18 Mart Çanakkale Zaferi bu yıl da 106. yılı ile coşkuyla kutlanacak. Türk tarihi için büyük önem taşıyan savaş I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 seneleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda meydana gelmişti. Peki Çanakkale Savaşı'nda Çanakkale geçilmez sözü nasıl söylendi? Çanakkale geçilmez sözü ne anlam ifade ediyor? İşte yanıtı...

  1. yıl dönümü gerçekleşecek olan 18 Mart Çanakkale Zaferi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Türk tarihi açısından büyük önem taşıyan savaş I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 seneleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşmişti. Peki Çanakkale Savaşı'nda Çanakkale geçilmez sözü nasıl söylendi? Çanakkale geçilmez sözü ne anlam ifade ediyor?

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ SÖZÜ NASIL SÖYLENDİ?

Daha önce "Çanakkale geçilmez" sözünün nasıl ortaya çıktığını anlatan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Savunma bizim işimiz" diyerek, Türk askerinin son derece dayanıklı ve tahammüllü olduğundan bahsetmişti.

Ortaylı, "Savunma bizim işimiz. Alman generaller Türk ordusunun başında bir bela. Bunların bazıları daha akıllıca adamlardır. Yabancı orduların komutanlarına orduyu teslim etmek çok akıllı bir iş değildir. Ön tarafta Fransızlar, 'Efendim biz kıyıları, Geliboluyu döveriz, siz ilerlersiniz, karaya da siz çıkarsınız.' dediler.

Bayıldılar buna ama iş öyle olmadı. Fransız donanması çok ağır kayıplar verdi. 3 gemi tamamen saf dışı kaldı. Elizabeth bile yara alıp çekilmek zorunda kaldı. Dolayısıyla 'Çanakkale geçilmez' lafı oradan kaldı. Çanakkale geçilmez' lafını diyen biz değiliz. İngiliz Harp Kabinesi buna karar verdi, 'Gelibolu ve Dardanel' geçilmez dendi" şeklinde konuştu.

Çanakkale'nin tüm doğu ve batı dünyasında çok önemli bir safahat olduğunu söyleyen Ortaylı, "Çanakkale Türk imparatorluğunun bir parça düzgün bir komuta altına girdiği vakit neler yapacağını gösterir. Asker son derece dayanıklı ve tahammüllüdür" demişti.

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ SÖZÜ NE ANLAMA GELİYOR?

"Çanakkale Geçilmez" sözünden, Seyit Onbaşı gibi kahraman Türk askerlerimizin çabaları ve gayreti ile düşman gemilerini suya batırdığını hatırlıyoruz. Milli Mücadele döneminde, gerek Nusret Mayın Gemisi, gerek karadan yapılan top ve tüfek atışları ile düşmanlar için Çanakkale Boğazı'nı geçmenin imkansız olduğunu anlıyoruz.

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Çanakkale Mustafa Kemal Atatürk

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