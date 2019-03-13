Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryosu 18 Mart’ta CRR’de

Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryosu’, 18 Mart’ta, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda İstanbullularla buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünü özel bir etkinlikle kutluyor.’Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryosu’, 18 Mart’ta, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda İstanbullularla buluşacak. Çetin Işıközlü’nün, Mehmet Akif Ersoy’un ’Çanakkale Şehitleri’ şiirinden ilham alarak bestelediği oratoryo, CRR Senfoni Orkestrası ve İstanbul Senfoni Korosu tarafından icra edilecek. Gecede orkestrayı Çetin Işıközlu, koroları ise Gökçen Koray ve Seval Irmak yönetecek. Çanakkale şehitlerine ithaf edilen ’Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryosu’, Türk motiflerinin batı müziği kalıplarıyla yorumlanması açısından önem taşıyor.

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’Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryosu’ beş bölümden oluşuyor. Birinci bölüm “Yiğitler Harmanı” ismini taşıyor. Bu bölümde, acımasız savaş meydanlarının tasviri yapılıyor ve Türk halkının ülkesini kurtarmak için gösterdiği gayret senfonik olarak anlatılıyor.

İkinci bölümde; ‘Çanakkale Türküsü’ üzerine çeşitlemeler solist, koro ve orkestra tarafından yorumlanıyor.

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Atatürk’ün söylemlerine yer verilen üçüncü bölümde; ‘Conk Bayırı’ tasvirini, ‘Bomba Sırtı’ vak’asını ve ‘Dur Yolcu’ dizelerini notalardan yeniden dinlemek mümkün.

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Bir duaya davet olan dördüncü bölüm ise ‘Allahu Ekber’ ve ‘Çanakkale Geçilmez’ temaları üzerine kurulu.

Oratoryo; Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitleri şiirini, tüm sanatçıların dua temalı bir ezgi ile yorumlamasıyla son buluyor.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik, saat 20.00’de başlayacak.



