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Çanakkale Kara Savaşları’nın 105’inci yıl dönümü anma törenleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 17:39 | Son Güncelleme

Çanakkale Kara Savaşları’nın 105’inci yıl dönümü anma törenleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 105’inci yıl dönümü anma törenleri iptal edildi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“24-25 Nisan 2020 tarihinde, Çanakkale Şehitler Abidesi ve 57'nci Piyade Alayı Şehitliği'nde düzenlenmesi planlanan Çanakkale Kara Savaşları’nın 105’inci yıl dönümü anma törenleri, koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde iptal edilmiştir.”

ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ VE ANZAK TÖRENLERİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle 18 Mart günü stadyum ve Şehitler Abidesi'ndeki törenler de iptal edilmiş, sadece Cumhuriyet Meydanı ile Şehitler Adibesi'nde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmuştu.

Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Marc Innes-Brown da geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile bu yılki Anzak Günü törenlerinin iptal edildiğini duyurmuştu. Brown, paylaşımda "Covid-19 sebebiyle bu sene Çanakkale'deki Anzak Günü törenleri iptal edimiştir. Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı dahil olmak üzere, hazırlıklar için bizimle birlikte yoğun bir şekilde çalışan herkese teşekkür ederiz" demişti.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Kara Savaşları anma törenleri koronavirüs

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