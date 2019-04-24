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Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 15:00 | Son Güncelleme

İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla tören yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü kapsamında, Gelibolu Yarımadası'ndaki İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda (Cape Helles) tören düzenlendi.

Seddülbahir bölgesinde bulunan anıttaki törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı ve Misyon Başkan Yardımcısı Jennifer Anderson tarafından yapıldı.

Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dua edilen törende, İncil'den de bölümler okundu.

Daha sonra Türkiye, İngiltere ve Kuzey İrlanda, Avustralya, Bangladeş, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, İrlanda, Yeni Zelanda, Pakistan ile Sri Lanka temsilcileri anıta ülkelerinin çelenklerini bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çelengi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından konuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve milli marşların okunmasıyla sona eren törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Kara Kuvvetleri Komutanı General Sir Mark Carleton Smith, Fransa adına Tümgeneral Christian Bailly, Büyükelçilik Müsteşarı Sylvain Guıaugue ile Savunma Ataşesi Albay Valery Sens ve Yeni Zelanda Meclis Başkanı Rt Hon Trevor Mallard katıldı.

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Çanakkale Gelibolu Yarımadası İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı tören

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