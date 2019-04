Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yıl dönümünde anma töreni düzenlendi (3)

57'NCİ ALAY ŞEHİTLİĞİNDE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümünde, Şehitler Abidesi, Fransız Anıtı ve İngiliz Helles Anıtı'nın ardından 57'nci Alay Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Kara Kuvvetleri Komutanı General Sir Mark Carleton-Smith, Fransa'dan Tümgeneral Christian Bailly, Yeni Zelanda Meclis Başkanı RT Hon Trevor Mallard, Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell, Avustralya Ankara Büyükelçisi He Marc İnnesbrown, Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Safovic, Hindistan Büyükelçisi Sabjay Bhattacharyya, Yeni Zelanda Büyük Elçisi He Ms Wendy Hinton, Srilanka Büyükelçiliği Müsteşarı Dilani Weerakoon, Avusturya Savunma Ateşesi Monika Schöberl, Almanya Büyükelçiliği Elçisi Dirk Rotenberg, gaziler ve izciler katıldı.

ALBAY ALÖMEROĞLU, 57'NCİ ALAYI ANLATTI

Resmi tören, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Birleşik Krallığı Kara Kuvvetleri Komutanı General Sir Mark Carleton-Smith ve 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in anıta çelenk koymasıyla başladı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve saygı atışının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Albay Esin Derya Alömeroğlu, 57'nci Alay'ın Çanakkale Savaşları'nın sembolü, Çanakkale'de çarpışan kahramanların her birinin de 57'nci Alay'ın birer ferdi olduğunu söyledi. 104 yıl önce Çanakkale'de gerçekleşen muharebelerin tarihin akışını değiştiren ve destanlaşan başarılarla dolu olduğunu belirten Alömeroğlu, "18 Mart 1915 tarihinde boğazı geçemeyeceğini anlayan müttefikler, deniz harekatıyla ulaşamadıkları amaçlarını gerçekleştirmek için karaya asker çıkarmaya ve yeni bir taarruza karar vermişlerdir. İtilaf Devletlerine mensup 30 bin 962 kişilik büyük bir kuvvet 25 Nisan 1915 sabahı harp gemilerinin yoğun ateş desteğiyle Arıburnu'ndan karaya çıkmış ve Conkbayırı'na doğru hızla ilerlemeye başlamıştı. Bunun üzerine 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal emir beklemeksizin ve kendi inisiyatifiyle birliklerini bölgenin en kritik ve o saatlerde savunmasız durumda bulunan Kocaçimentepe istikametinde harekete geçirmiştir. Yarbay Mustafa Kemal, 'Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir' emrini verdi. Yarbay Mustafa Kemal ve 57'nci Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Bey, Bedrin Aslanları kadar şanlı olan 57'nci Alay'ın en ön saflarında çarpışıyordu. Düşman ağır bir mağlubiyet ile Conkbayır'ı yamaçlarından Arıbrnu'na doğru ardında binlerce ölü bırakarak geri çekiliyordu. 57'nci Alay Cesaret Tepe Bomba Sırtı Hattı'nda görev yapmış ve düşmanın çekip gittiği son güne kadar en kanlı çarpışmaların içerisinde bulunmuştur. Çanakkale muharebelerinden sonra 57'nci Alay, Galiçya Cephesi'nde savaşmış 1'inci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Filistin Cephesi'ne intikal etmiştir. Filistin Cephesi'nde bir yıl boyunca çok sayıda muharebeye katılmıştır. Nablus Muharebesi'nde çoğunluğu şehit düşünce ordu bünyesinden çıkartılmış ve aziz hatırasına saygı sebebiyle bir daha da kurulmamıştır. Kahraman şehitlerimiz, yattığınız topraklarda rahat uyuyunuz, bizler gücümüzü manevi varlığınızdan ve asil ruhlarından alıyoruz. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan TSK, 'Vatan sana canım feda' diyen Mehmetçiklere ve 'Vatan sağolsun' diyen analar var oldukça, dünyanın sayılı güçlerinden biri olarak aziz milletimiz ve vatanımızın bekası ile bölgesindeki barış ve huzurun güvencesi olmaya devam edecektir."

ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ

Törende, Kuran-ı Kerim tilaveti ve Çanakkale Cephesi'nde şehit düşen askerler için dua edilmesinin ardından 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Şehitlik Defteri'ni imzaladı.Tören, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekilerin şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla son buldu.

Tören'in ardından Çanakkale gazisi ve 57'nci Alay Şehitliği'nde heykeli olan Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz'la (83) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kaçmaz'ın heykelinin önünde fotoğraf çekindi.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Fatih Emrah ERDOĞAN- Murat ÇİMEN- İbrahim MAŞE/ ÇANAKKALE, (DHA)

FOTOĞRAFLI