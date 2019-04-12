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Çanakkale merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 14:37 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale ve Trabzon'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin başlattığı çalışmalar kapsamında 2 ilde yakalanarak Çanakkale Adliyesine getirilen zanlıların savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan suç örgütünün elebaşı U.T. ile O.S, C.K, Ö.Y, İ.B. ve E.Y. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'de, elebaşılığını U.T'nin yaptığı iddia edilen suç örgütünün, esnafa yönelik yağma, silahla tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme, silah teşhiri ve hakaret suçlarını içeren 16 ayrı olaya karıştığı belirlenmişti. Bunun üzerine Çanakkale ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 zanlı yakalanmış, bunlardan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilmişti. Diğer 10 şüpheli ise dün savcılığa sevk edilmişti.

Çanakkale merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

- Gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Çanakkale merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

Çanakkale merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

Çanakkale merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

Çanakkale merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

Çanakkale merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

Çanakkale merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

Çanakkale merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

Çanakkale merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

Çanakkale merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

Çanakkale merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

Çanakkale merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

Çanakkale merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon
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Çanakkale gözaltı mahkeme Trabzon tutuklama

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