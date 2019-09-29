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Çanakkale sahilinde erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 16:51 | Son Güncelleme

Çanakkale sahilinde erkek cesedi bulundu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale sahilinde genç bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

Merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde gezen vatandaşlar, bir bölümü suyun içinde hareketsiz olan kişiyi fark ederek polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Ekipler, balıkçıların da yardımıyla sudan çıkardıkları bu kişinin öldüğünü belirledi.

Kimliği henüz belirlenemeyen ve 25-30 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen ceset, otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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