HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale savaşı kimlere karşı yapıldı? Çanakkale'de hangi devletler savaştı?

Çanakkale savaşı kimlere karşı yapıldı? Çanakkale'de hangi devletler savaştı?

17.03.2021 11:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çanakkale savaşı kimlere karşı yapıldı? Çanakkale'de hangi devletler savaştı?

Türk milletinin kazandığı en önemli zaferlerden olan Çanakkale Zaferi bu sene de 18 Mart tarihinde 106. yılı ile coşkuyla kutlanacak. Peki Gelibolu yarımadasında yapılan ve hem deniz hem de kara savaşı olarak bilinen Çanakkale Savaşı kimlere karşı yapıldı ve Çanakkale'de hangi devletler savaştı? İşte Çanakkale Savaşı hakkındaki detaylar...

18 Mart tarihinde Türk milletinin elde ettiği en önemli zaferlerden olan Çanakkale Zaferi 106. yılı ile kutlanacak. Peki 1. Dünya Savaşı döneminde Gelibolu yarımadasında yapılmış olan Çanakkale Savaşı kimlere karşı yapıldı ve Çanakkale'de hangi devletler savaştı? İşte detaylar...

ÇANAKKALE SAVAŞI KİMLERE KARŞI YAPILDI?

1.Dünya Savaşı devam ederken 1915 yılında Gelibolu yarımadasında Osmanlı Devleti ve İtilaf güçleri arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş tarihe hem deniz hem de kara savaşı olarak geçmiştir. İtilaf güçlerinin öncelikli hedefi Osmanlı Devlet'inin başkenti olan İstanbul’u almak, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını ise ele geçirmektir. Bu boğazları ele geçirerek Rusya ile denizden ve karadan daha rahat bir şekilde askeri ve ticari açıdan önemli bir yol açmış olacaklardır. Bu nedenden dolayı İtilaf Devlet’leri için bu boğazların değeri oldukça büyüktür.

canakkale-zaferi

Çanakkale Savaşı’nın başlamasının diğer bir önemli nedeni de, Osmanlı Devleti'ni zayıflatarak Almanya'nın gücünü oldukça azaltmaktır. Bundan dolayı İtilaf güçleri öncelikli olarak Çanakkale Boğazı’na saldırmıştır. Bu saldırıda İtilaf güçleri pek başarılı olmamış ve her iki tarafta olumsuz şekilde etkilenmiştir.

ÇANAKKALE'DE HANGİ DEVLETLER SAVAŞTI?

İtilaf Devletleri
Britanya İmparatorluğu
Birleşik Krallık
Avustralya
Yeni Zelanda
Britanya Hindistanı
Newfoundland
Fransa

İttifak Devletleri

Osmanlı İmparatorluğu
Alman İmparatorluğu
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

ÇANAKKALE SAVAŞI NEDENLERİ

Çanakkale Savaşı’nın nedenlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • İtilaf Devletleri’nin Rusya’ya her türlü destek için boğaz hâkimiyetini sağlamak istemeleri ve İstanbul' u ele geçirme amaçları savaş nedenleri arasında yer almaktadır.

  • İtilaf Devletleri’nin, savaşa girmeyen Balkan Devletleri’nin kendi yanlarında yer almaya ikna etme çabaları da Çanakkale Savaşı sebepleri arasında önemli bir yere sahiptir.

  • Osmanlı Devleti'nin Almanya yanında savaşa girmesi İngiltere, Rusya ve Fransa savaşta zayıf kalmıştır. Bu devletlerin güçlerini birleştirme istekleri ve Osmanlı Devleti’ni ele geçirme istekleri savaş nedenleri arasında bulunmaktadır.

    • İtilafa katılan devletlerin Osmanlı Devleti'ni saf dışı bırakmak ve Çanakkale Boğazı’nı ele geçirmek istemeleri savaş nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia
İşte 18 Mart Çanakkale savaşı mesajlarıİşte 18 Mart Çanakkale savaşı mesajları
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Mustafa Kemal Atatürk

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ne kadar oy alır?

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ne kadar oy alır?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Son Dakika: Eski Ordu Valisi'ne hakaret davasında İmamoğlu'na verilen ceza belli oldu

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

Adalet Bakanlığı temizlik personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte asıl ve yedek talihliler

Adalet Bakanlı personel alımı kura sonuçları için büyük gün

Antalya'da ailesini katledip intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı

Lüks villadaki vahşet kan dondurmuştu! Yeni detay

Atatürklü Çanakkale savaşı mesajları | Atatürk'ün Çanakkale savaşıyla ilgili sözleri ve mesajları

İşte Atatürklü Çanakkale savaşı mesajları

Çameli'nde okullara kar tatili

O ilçede okullara kar tatili

18 Mart Çanakkale zaferinin önemi nedir? Çanakkale savaşıyla nereler alındı?

18 Mart Çanakkale zaferinin önemi nedir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.