Çanakkale savaşı kimlere karşı yapıldı? Çanakkale'de hangi devletler savaştı?

18 Mart tarihinde Türk milletinin elde ettiği en önemli zaferlerden olan Çanakkale Zaferi 106. yılı ile kutlanacak. Peki 1. Dünya Savaşı döneminde Gelibolu yarımadasında yapılmış olan Çanakkale Savaşı kimlere karşı yapıldı ve Çanakkale'de hangi devletler savaştı? İşte detaylar...

ÇANAKKALE SAVAŞI KİMLERE KARŞI YAPILDI?

1.Dünya Savaşı devam ederken 1915 yılında Gelibolu yarımadasında Osmanlı Devleti ve İtilaf güçleri arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş tarihe hem deniz hem de kara savaşı olarak geçmiştir. İtilaf güçlerinin öncelikli hedefi Osmanlı Devlet'inin başkenti olan İstanbul’u almak, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını ise ele geçirmektir. Bu boğazları ele geçirerek Rusya ile denizden ve karadan daha rahat bir şekilde askeri ve ticari açıdan önemli bir yol açmış olacaklardır. Bu nedenden dolayı İtilaf Devlet’leri için bu boğazların değeri oldukça büyüktür.

Çanakkale Savaşı’nın başlamasının diğer bir önemli nedeni de, Osmanlı Devleti'ni zayıflatarak Almanya'nın gücünü oldukça azaltmaktır. Bundan dolayı İtilaf güçleri öncelikli olarak Çanakkale Boğazı’na saldırmıştır. Bu saldırıda İtilaf güçleri pek başarılı olmamış ve her iki tarafta olumsuz şekilde etkilenmiştir.