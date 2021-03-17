Çanakkale savaşı kimlere karşı yapıldı? Çanakkale'de hangi devletler savaştı?

18 Mart tarihinde Türk milletinin elde ettiği en önemli zaferlerden olan Çanakkale Zaferi 106. yılı ile kutlanacak. Peki 1. Dünya Savaşı döneminde Gelibolu yarımadasında yapılmış olan Çanakkale Savaşı kimlere karşı yapıldı ve Çanakkale'de hangi devletler savaştı? İşte detaylar...
1.Dünya Savaşı devam ederken 1915 yılında Gelibolu yarımadasında Osmanlı Devleti ve İtilaf güçleri arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş tarihe hem deniz hem de kara savaşı olarak geçmiştir. İtilaf güçlerinin öncelikli hedefi Osmanlı Devlet'inin başkenti olan İstanbul’u almak, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını ise ele geçirmektir. Bu boğazları ele geçirerek Rusya ile denizden ve karadan daha rahat bir şekilde askeri ve ticari açıdan önemli bir yol açmış olacaklardır. Bu nedenden dolayı İtilaf Devlet’leri için bu boğazların değeri oldukça büyüktür.
Çanakkale Savaşı’nın başlamasının diğer bir önemli nedeni de, Osmanlı Devleti'ni zayıflatarak Almanya'nın gücünü oldukça azaltmaktır. Bundan dolayı İtilaf güçleri öncelikli olarak Çanakkale Boğazı’na saldırmıştır. Bu saldırıda İtilaf güçleri pek başarılı olmamış ve her iki tarafta olumsuz şekilde etkilenmiştir.
İtilaf Devletleri
Britanya İmparatorluğu
Birleşik Krallık
Avustralya
Yeni Zelanda
Britanya Hindistanı
Newfoundland
Fransa
İttifak Devletleri
Osmanlı İmparatorluğu
Alman İmparatorluğu
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
Çanakkale Savaşı’nın nedenlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
İtilaf Devletleri’nin Rusya’ya her türlü destek için boğaz hâkimiyetini sağlamak istemeleri ve İstanbul' u ele geçirme amaçları savaş nedenleri arasında yer almaktadır.
İtilaf Devletleri’nin, savaşa girmeyen Balkan Devletleri’nin kendi yanlarında yer almaya ikna etme çabaları da Çanakkale Savaşı sebepleri arasında önemli bir yere sahiptir.
Osmanlı Devleti'nin Almanya yanında savaşa girmesi İngiltere, Rusya ve Fransa savaşta zayıf kalmıştır. Bu devletlerin güçlerini birleştirme istekleri ve Osmanlı Devleti’ni ele geçirme istekleri savaş nedenleri arasında bulunmaktadır.