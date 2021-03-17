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Çanakkale savaşında kaç kişi öldü? Çanakkale savaşında kaç düşman öldü?

17.03.2021 13:27 | Son Güncelleme:
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Çanakkale savaşında kaç kişi öldü? Çanakkale savaşında kaç düşman öldü?

Çanakkale Savaşı, dünya üzerinde yaşanmış en büyük muharebelerden biridir. Çanakkale Muharebeleri sırasında hem İtilaf Devletleri hem de İttifak Devletleri çok büyük kayıplar vermiş, yüz binlerce insan şehit ve gazi olmuştur. Dünyadaki güç dengelerini değiştiren Çanakkale Savaşı hem karada hem de denizde Türklerin destansı zaferi ile sonuçlanmış, bütün dünya Türklerin cesareti ile tanışmıştır.

Çanakkale Muharebeleri sırasında İngiliz, İtalyan, Fransız, Yunan, Yeni Zelanda ve Avustralya askerlerine karşı hem karada hem denizde Türk milleti kahramanca mücadele etmiş ve destansı bir zafer elde etmiştir. Çanakkale Savaşları sırasında, karşı tarafın asker sayısını gören Türk vatandaşlarına Mustafa Kemal Atatürk, "Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum" demiş ve milletimizin cesareti ile Çanakkale Boğazı'nın geçilmesi engellenmiştir.

Çanakkale savaşında kaç kişi öldü? Çanakkale savaşında kaç düşman öldü?

ÇANAKKALE SAVAŞI'NDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Çanakkale Muharebeleri sırasında savaşa katılan bütün devletler çok büyük kayıplar vermiştir. Savaşların sonucu Türklerin kesin zaferi olsa da muharebelerin sonunda o kadar çok insan şehit olmuştur ki dönemin okullarından mezun olabilen olmamıştır.

Çanakkale savaşında kaç kişi öldü? Çanakkale savaşında kaç düşman öldü?

Çanakkale Muharebeleri sırasında 56.000 vatandaşımız savaş anında, 21.000 vatandaşımız ise hastanede şehit olmuştur. Yani toplamda 77.000 şehit verilmiştir. Yaralı, kayıp ve hastalar ile beraber Çanakkale Muharebesi sırasında Türklerin toplam zayiatı 250.000 kişi olmuştur.

Muharebeler sırasında İtilaf Devletleri ise 45.000 ile 50.000 arasında kayıp vermiştir. Britanya İmparatorluğu'na bağlı askeri güçler 205.00, Fransa'ya bağlı güçler ise 47.000 kişilik zayiat vermiştir. İtilaf Devletlerinin Çanakkale Muharebeleri sırasındaki toplam zayiatı 252.000 kişi olmuştur.

Çanakkale savaşında kaç kişi öldü? Çanakkale savaşında kaç düşman öldü?

ÇANAKKALE SAVAŞI'NDAKİ KOMUTANLAR

Çanakkale Savaşı sırasında İttifak Devletleri'nde Osmanlı, Almanya ve Avusturya - Macaristan yer almıştır. İttifak Devletleri'ni yöneten komutanlar ise şu şekildedir:

  • Mustafa Kemal Bey
  • Selahattin Adil Bey
  • Yakup Şevki Bey
  • Kâzım Karabekir Bey
  • Cafer Tayyar Bey
  • Ahmet Fevzi Bey
  • Halil Sami Bey
  • Cevat Paşa
  • Enver Paşa
  • Kaçı Vehip Paşa
  • Mehmet Esat Paşa
  • Çolak Faik Paşa
  • Fevzi Paşa
  • Otto Liman von Sanders
  • Erich Weber

İtilaf Devletleri'nde ise Britanya İmparatorluğu'na bağlı Birleşik Krallık orduları, Avustralya orduları, Yeni Zelanda orduları, Britanya Hindistanı orduları, Newfoundland orduları ve Fransa Devleti'nin orduları yer almıştır. Bu orduları yöneten komutanlar ise şunlardır:

  • Maurice Bailloud
  • Horatio Herbert Kitchener
  • Henri Gouraud
  • Ian Hamilton
  • Alexander Godley
  • John de Robeck
  • William Birdwood
  • Aylmer Hunter - Weston

Çanakkale savaşında kaç kişi öldü? Çanakkale savaşında kaç düşman öldü?

ÇANAKKALE SAVAŞI'NDA ZAYİAT NE KADARDI?

Türk milletinin en büyük zaferlerinden olan Çanakkale Muharebeleri hakkında Genelkurmay Başkanlığı tarafından 1997 senesinde yayımlanan "Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi 5. Cilt Çanakkale Cephesi Harekatı Birinci, İkinci ve Üçüncü Kitapların Özetlenmiş Tarihi" kitabında şu şekilde yazıyor:

Personel gücü ve zayiatı: "Boğazda İngiliz-Fransız donanmalarının (Birleşik Filo) ilk ciddi taarruzunun başlamasından (19 Şubat 1915) Marmara'ya geçmek için Boğaz'ın zorlanmasına yönelik 18 Mart 1915 Muharebesi'ne kadar harekata katılan Türk birliklerinin genel kuvvesi kıtalara göre toplam 3 bin 31'i muharip yani savaşçı, 2 bin 251'i yardımcı olmak üzere 5 bin 287 subay, 158 bin 363'ü muharip, 97 bin 365'i yardımcı olmak üzere 255 bin 728 er bulunuyordu. Askerin elinde o dönem 12 bin 646 binek, 22 bin 727 beygir, 4 bin 240 top koşumu, 12 bin 527 araba koşumu, 8 bin 776 katır, 8 bin 707 öküz-manda, 3 bin 927 deve, 4 bin 409 eşek, askerlerde 152 bin 90 adet çeşitli hafif silahların yanı sıra 216 sahra, 87 dağ, 23 havan, 60 obüs topu vardı.


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