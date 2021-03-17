Çanakkale savaşında kaç kişi öldü? Çanakkale savaşında kaç düşman öldü?

Çanakkale Muharebeleri sırasında İngiliz, İtalyan, Fransız, Yunan, Yeni Zelanda ve Avustralya askerlerine karşı hem karada hem denizde Türk milleti kahramanca mücadele etmiş ve destansı bir zafer elde etmiştir. Çanakkale Savaşları sırasında, karşı tarafın asker sayısını gören Türk vatandaşlarına Mustafa Kemal Atatürk, "Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum" demiş ve milletimizin cesareti ile Çanakkale Boğazı'nın geçilmesi engellenmiştir.

ÇANAKKALE SAVAŞI'NDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Çanakkale Muharebeleri sırasında savaşa katılan bütün devletler çok büyük kayıplar vermiştir. Savaşların sonucu Türklerin kesin zaferi olsa da muharebelerin sonunda o kadar çok insan şehit olmuştur ki dönemin okullarından mezun olabilen olmamıştır.

Çanakkale Muharebeleri sırasında 56.000 vatandaşımız savaş anında, 21.000 vatandaşımız ise hastanede şehit olmuştur. Yani toplamda 77.000 şehit verilmiştir. Yaralı, kayıp ve hastalar ile beraber Çanakkale Muharebesi sırasında Türklerin toplam zayiatı 250.000 kişi olmuştur.

Muharebeler sırasında İtilaf Devletleri ise 45.000 ile 50.000 arasında kayıp vermiştir. Britanya İmparatorluğu'na bağlı askeri güçler 205.00, Fransa'ya bağlı güçler ise 47.000 kişilik zayiat vermiştir. İtilaf Devletlerinin Çanakkale Muharebeleri sırasındaki toplam zayiatı 252.000 kişi olmuştur.