Çanakkale savaşının nedenleri nelerdir? İşte Çanakkale zaferinin sonuçları

18 Mart Çanakkale Zaferi bu sene de 106. yılı ile coşkuyla kutlanacak. I. Dünya Savaşı esnasında 1915 ve 1916 seneleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda yapılan savaş, Türklerin elde ettiği zafer açısından oldukça büyük önem taşıyor. Peki Çanakkale savaşının nedenleri nelerdir? Çanakkale savaşının sonuçları ve nedenleri...

ÇANAKKALE SAVAŞI NEDENLERİ NELERDİR?

Almanya'yı arkadan çevirmek ve savaşı kısa sürede bitirmek

Savaşın ekonomik yükünü taşıyamayan Rusya'ya yardım götürmek.

Akdeniz ve Mısır'da İngiliz hakimiyetini güçlendirmek

Boğazlar ve İstanbul'u alarak Osmanlı'ya son vermek

Bulgaristan gibi savaşa henüz girmemiş Balkan devletlerini savaşa çekmek, ve böylece Almanya-Osmanlı kara bağlantısını kesmek

Cephe; deniz ve kara savaşları olmak üzere iki aşamadan oluşur ve bir yıla yakın sürmüştür.

ÇANAKKALE SAVAŞI SONUÇLARI NELERDİR?

Deniz savaşı 19 Şubat 1915 tarihinde başlamış ve 18 Mart 1915 tarihinde Türk tarafının başarısı ve zaferiyle sonuçlanmıştır. İşte sonuçlarından bazıları: