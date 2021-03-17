Çanakkale savaşının nedenleri nelerdir? İşte Çanakkale zaferinin sonuçları

18 Mart Çanakkale Zaferi bu sene de 106. yılı ile coşkuyla kutlanacak. I. Dünya Savaşı esnasında 1915 ve 1916 seneleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda yapılan savaş, Türklerin elde ettiği zafer açısından oldukça büyük önem taşıyor. Peki Çanakkale savaşının nedenleri nelerdir? Çanakkale savaşının sonuçları ve nedenleri...
Almanya'yı arkadan çevirmek ve savaşı kısa sürede bitirmek
Savaşın ekonomik yükünü taşıyamayan Rusya'ya yardım götürmek.
Akdeniz ve Mısır'da İngiliz hakimiyetini güçlendirmek
Boğazlar ve İstanbul'u alarak Osmanlı'ya son vermek
Bulgaristan gibi savaşa henüz girmemiş Balkan devletlerini savaşa çekmek, ve böylece Almanya-Osmanlı kara bağlantısını kesmek
Cephe; deniz ve kara savaşları olmak üzere iki aşamadan oluşur ve bir yıla yakın sürmüştür.
Deniz savaşı 19 Şubat 1915 tarihinde başlamış ve 18 Mart 1915 tarihinde Türk tarafının başarısı ve zaferiyle sonuçlanmıştır. İşte sonuçlarından bazıları:
Özellikle Çarlık Rusya'nın ihtiyacı olan destek ulaşmadığı için, Sovyetler Birliği'nin kurulmasına zemin hazırlamıştır.
-İngiltere'den 400 bin Osmanlı İmparatorluğu'ndan 500 bin ve Anzaklar ile beraber Fransa üzerinden 125 bin asker bu savaşa katılmıştır.
Ülke çapında Mustafa Kemal Atatürk'e olan inanç çok daha güçlü noktaya ulaşmıştır.