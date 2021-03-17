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Çanakkale savaşının nedenleri nelerdir? İşte Çanakkale zaferinin sonuçları

17.03.2021 17:28 | Son Güncelleme:
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Çanakkale savaşının nedenleri nelerdir? İşte Çanakkale zaferinin sonuçları

18 Mart Çanakkale Zaferi bu yıl da 106. yılı ile coşkuyla kutlanacak. I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 seneleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda meydana gelen savaş, Türklerin elde ettiği zafer açısından oldukça önem taşıyor. Peki Çanakkale savaşının nedenleri nelerdir? İşte Çanakkale savaşının sonuçları ve nedenleri...

18 Mart Çanakkale Zaferi bu sene de 106. yılı ile coşkuyla kutlanacak. I. Dünya Savaşı esnasında 1915 ve 1916 seneleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda yapılan savaş, Türklerin elde ettiği zafer açısından oldukça büyük önem taşıyor. Peki Çanakkale savaşının nedenleri nelerdir? Çanakkale savaşının sonuçları ve nedenleri...

ÇANAKKALE SAVAŞI NEDENLERİ NELERDİR?

Almanya'yı arkadan çevirmek ve savaşı kısa sürede bitirmek
Savaşın ekonomik yükünü taşıyamayan Rusya'ya yardım götürmek.
Akdeniz ve Mısır'da İngiliz hakimiyetini güçlendirmek
Boğazlar ve İstanbul'u alarak Osmanlı'ya son vermek
Bulgaristan gibi savaşa henüz girmemiş Balkan devletlerini savaşa çekmek, ve böylece Almanya-Osmanlı kara bağlantısını kesmek
Cephe; deniz ve kara savaşları olmak üzere iki aşamadan oluşur ve bir yıla yakın sürmüştür.

ÇANAKKALE SAVAŞI SONUÇLARI NELERDİR?

Deniz savaşı 19 Şubat 1915 tarihinde başlamış ve 18 Mart 1915 tarihinde Türk tarafının başarısı ve zaferiyle sonuçlanmıştır. İşte sonuçlarından bazıları:

  • Özellikle Çarlık Rusya'nın ihtiyacı olan destek ulaşmadığı için, Sovyetler Birliği'nin kurulmasına zemin hazırlamıştır.

  • Sürekli kaybetmeye başlayan Osmanlı Devleti biraz da olsa prestij ve güç kazanmıştır.

    • -İngiltere'den 400 bin Osmanlı İmparatorluğu'ndan 500 bin ve Anzaklar ile beraber Fransa üzerinden 125 bin asker bu savaşa katılmıştır.

    • Savaşın sonunda itilaf Devletlerinden 250 bin kadar asker ölürken, Osmanlı Devleti’nde ise yaklaşık 253 bin Türk asker şehit düşmüştür.

    • Ülke çapında Mustafa Kemal Atatürk'e olan inanç çok daha güçlü noktaya ulaşmıştır.

      • Savaşın bitiminde yeni bir devletin fitili ateşlenmiştir.


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