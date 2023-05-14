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ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023: ÇANAKKALE 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

13.05.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale seçim sonuçları 2023 merak ediliyor. Tüm yurtta seçmenler Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Oy kullanmak isteyen vatandaşlar önceden belirlenen okul ve ilgili numaralı sandığa giderek oy kullandılar. Peki, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Çanakkale seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023: ÇANAKKALE 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Çanakkale seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri ıy verme işleminin sonra ermesinin ardından yakından takip edilecek. Seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Merkez seçim sonuçları, Ayvacık seçim sonuçları, Bayramiç seçim sonuçları, Biga seçim sonuçları, Bozcaada seçim sonuçları, Çan seçim sonuçları, Eceabat seçim sonuçları, Ezine seçim sonuçları, Gelibolu seçim sonuçları, Gökçeada seçim sonuçları, Lapseki seçim sonuçları, Yenice seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Çanakkale seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Çanakkale seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

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ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Çanakkale seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

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YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitti.

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14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

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14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşecek.

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2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Çanakkale çanakkale seçim sonuçları

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