HABER

Çanakkale şehitleri anısına direksiyona geçtiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 15:41 | Son Güncelleme

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport Şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu: - "Bugün motosiklet kullanırken bu topraklarda nelerin yaşandığı aklımdan geçti. Bu özel topraklara gelip ziyaret etmek gerekiyor. O anları, ülkemize nasıl sahip çıkmamız gerektiğini düşünmek gerekiyor"

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Türkiye Motosiklet Platformu ile Çanakkale 18 Mart Motosiklet Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Şehitler Bizi Bekler" etkinliği başladı.

Etkinlik kapsamında ilçede bir araya gelen motosikletliler, Gelibolu yakınlarında kortej oluşturdu.

Korteje katılan AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport Şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinden gelen motosikletlilerin bu yıl 5'incisi düzenlenen anma etkinliklerine katılmak üzere Çanakkale'ye geldiğini söyledi.

Etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Sofuoğlu, "Bu topraklara ilk geldiğimde çok etkilenmiştim. Bugün motosiklet kullanırken bu topraklarda nelerin yaşandığı aklımdan geçti. Bu özel topraklara gelip ziyaret etmek gerekiyor. O anları, ülkemize nasıl sahip çıkmamız gerektiğini düşünmek gerekiyor. Her geldiğimde duygulanıyorum, bu duyguları bugün tekrar yaşadım. Tarihimizi unutmamamız gerekiyor." dedi.

Sofuoğlu ve beraberindeki motosikletliler daha sonra Tarihe Saygı Parkı'nı ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çanakkale kent merkezine geçen motosikletliler, etkinlik kapsamında yarın Şehitler Abidesi'ni ziyaret edecek.

10 bin erkekle birlikte olan eski seks işçisinden olay itiraflar!10 bin erkekle birlikte olan eski seks işçisinden olay itiraflar!
"Karakollarımızda güven masası oluşturduk""Karakollarımızda güven masası oluşturduk"
Bakan Pakdemirli: "Biz meteorolojiye; yarın şemsiye mi alsak, kalın mı giyinsek gibi küçük bir zaviyeden de bakmıyoruz"Bakan Pakdemirli: "Biz meteorolojiye; yarın şemsiye mi alsak, kalın mı giyinsek gibi küçük bir zaviyeden de bakmıyoruz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Kenan Sofuoğlu Motorcular şehitler için direksiyona geçti Şehitler Bizi Bekler

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.