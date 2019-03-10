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Çanakkale şehitleri için Balkanlar'dan pedal çevirecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 11:28 | Son Güncelleme

Balkan ülkelerinden 7 arkadaş, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü için Üsküp'ten Çanakkale'ye pedal çevirmek üzere yola çıktı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te toplanan farklı Balkan ülkelerinden 7 kişi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Üsküp'ten Çanakkale'ye pedal çevirmek üzere yola çıktı.

Başkent Üsküp merkezli Ekoloji ve Dağcılık Derneği inisiyatifiyle Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Bosna Hersek ve Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinden 7 arkadaş, Üsküp'te bir araya gelerek sabaha namazını eda ettikten sonra bisikletleriyle Çanakkale'ye doğru hareket etti.

Bisikletlerinde Türkiye, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk bayrakları asılı olan grup, tekbirler eşliğinde yola koyuldu.

Üsküplü Sami Emin, burada yaptığı açıklamada, Türk, Arnavut ve Boşnaklar olarak hep beraber Çanakkale'ye ulaşacaklarını ifade ederek "Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı için Üsküp'ten hareket ederek grup şeklinde Saraybosna, Karadağ, Sancak bölgesinden, Kosova'dan, Arnavutluk'tan 7 arkadaş, ecdadımızın yadigarı ana vatanımızı da unutmamak için bisikletlerle Çanakkale'ye hareket ediyoruz." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu yolculuğu yapma kararı aldıklarını belirten Emin, "Çanakkale'de olan düşmanların hedefleri bugün de aynı. Hedefleri Türkiye'yi parçalamak. Ümmeti zaten parçaladılar. İnşallah tekrar ümmet olarak beraber bu badireyi atlatacağız." diye konuştu.

Üsküplü Kamuran Hirda da Çanakkale'de yaklaşık 35 bin Balkan kökenlinin şehit olduğunu anımsatarak "Şehitler anısına Üsküp'ten Çanakkale'ye bisikletlerle gidiyoruz. Orada bizim Balkanlı şehitlerimizin, İslam için savaşıp şehit olan dedelerimizin mezarlarını ziyaret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarını da ziyaret edeceklerini dile getiren Hirda, Çanakkale'ye 7 günde varmayı planladıklarını söyledi.

Bosna Hersekli İsmet Skul da bu ekipte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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