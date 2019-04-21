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Çanakkale Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 15:40 | Son Güncelleme

Yerli ve yabancı turistler Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla 57. Alay Şehitliği'ne akın ediyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik, anıt ve mezarlık ziyaretlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Yurt içinden ve yurt dışından gelen binlerce ziyaretçi, Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret edip, dualar okuyor. Yurdun dört bir yanından otobüslerle Eceabat ilçesine gelen binlerce vatandaş, Namazgah ve Mecidiye tabyaları, Şahindere Hastane Şehitliği, Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş Anıtı, 57'nci Alay Şehitliği ve Conkbayırı'nı gezip şehitler için dua ediyor.

Ziyaretçilerden bazıları, İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin 25 Nisan 1915'te Anzak Koyu'na çıkarma yaptığı bölgedeki yabancılara ait anıt ve mezarlara da uğruyor.

Özellikle 57. Alay Şehitliği'nde yoğunlaşan ziyaretçiler zamanlarının büyük bölümünü buraya ayırıyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Eceabat Kaymakamlığı ve Eceabat Belediyesi ziyaretlerde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için hizmet veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
104. yıl Çanakkale Eceabat Kara Savaşları

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