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Çanakkale ve Balıkesir için "şiddetli yağış" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 08:19 | Son Güncelleme

Çanakkale ve Balıkesir için "şiddetli yağış" uyarısı

Balıkesir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde gök gürültülü ve şiddetli sağanak öngörülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Balıkesir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıldı.

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